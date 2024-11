Актьорът Джеймс Ван Дер Бик сподели, че има рак на дебелото черво

З вездата от сериала „Кръгът на Доусън“ Джеймс Ван Дер Бийк заяви, че е диагностициран с рак на дебелото черво.

47-годишният американски актьор, известен с ролята си на Доусън Лиъри в драматичния сериал, заяви пред People, че има рак на дебелото черво.

Former “Dawson’s Creek” star James Van Der Beek is diagnosed with colorectal cancer. https://t.co/w5FAYybrMn