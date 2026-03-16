От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

Д жеси Бъкли спечели наградата „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си в „Хамнет“ на 98-ите награди на Академията.

Източник: БТА

Това е първата победа за Бъкли, с която тя триумфира над силна конкуренция в лицето на Роуз Бърн („Ако имах крака, щях да те изритвам“), Кейт Хъдсън („Song Sung Blue“) и Ренате Рейнсве („Сентиментална стойност“). С този успех Бъкли се превръща в първата ирландка, печелила „Оскар“ за най-добра женска роля, след като предишни номинации в категорията са имали Сирша Ронан и Рут Нега, съобщава The Guardian .

В „Хамнет“ 36-годишната Бъкли играе Агнес Шекспир, съпругата на драматурга Уилям (в ролята Пол Мескал). Филмът е адаптация по романа на Маги О'Фарел, режисиран от Клои Жао.

„Благодаря на невероятните жени, до които стоя“, каза тя.

„Вдъхновена съм от вашето изкуство и сърце и искам да работя с всяка една от вас“

Бъкли сподели, че Ирландия е платила полетите на семейството ѝ, за да бъдат с нея, и благодари на баща си за това, че ги е научил „да мечтаят и никога да не се оставят на очакванията, а да се водят от собствената си страст“.

След това тя благодари на партньора си Фред с думите: „Обичам те, човече. Обичам те. Ти си най-невероятният баща. Ти си моят най-добър приятел и искам да имам още 20 000 бебета с теб“.

Бъкли забременява с дъщеря си Айла седмица след края на снимките на „Хамнет“. Днес момиченцето е на осем месеца и, според думите на майка си, „няма абсолютно никаква представа какво се случва... и вероятно сънува мляко“.

Обръщайки се към дъщеря си, актрисата каза: „Това е доста голямо събитие“.

Тя добави: „Обичам те и обичам да бъда твоя майка, нямам търпение да откривам живота заедно с теб“. Обръщайки се към Жао и О'Фарел, Бъкли сподели, че влизането под кожата на героинята и „пътуването към разбирането на мащаба на майчината любов е най-големият сблъсък в живота ми“.

Бъкли завърши: „Днес в Обединеното кралство е Денят на майката. Затова бих искала да посветя това на красивия хаос в сърцето на една майка. Всички произлизаме от линия от жени, които са продължили да творят въпреки всичко. Благодаря ви, че ме признахте в тази роля. Това е най-голямата чест. Дори не мога да повярвам“.

Преди това Бъкли е била номинирана за „Оскар“ веднъж за най-добра поддържаща женска роля в „Непознатата дъщеря“. Тази година тя доминира наградите, печелейки отличия за най-добра актриса на БАФТА, „Златен глобус“, Избора на критиците и Гилдията на актьорите.

Един малък трус настъпи, след като Бъкли подметна, че не харесва котки, след като домашните любимци на тогавашния ѝ приятел се изхождат върху възглавницата ѝ – акт, който тя приема за проява на ревност.

Говорейки в американско токшоу на следващия ден, Бъкли се опита да се дистанцира от коментарите: „Аз съм любител на котките. Събудих се тази сутрин с мисълта: дали светът наистина мисли, че не обичам котки? Това наистина ме измъчваше цял ден. Чувствах се зле“.