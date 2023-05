Огромен пожар в центъра на Сидни

П овече от 100 пожарникари се бореха с пламъците и гъстия дим от пожар на седеметажна сграда в центъра на Сидни и противопожарната служба предупреди, че пожарът се разпространява.

"Сградата започва да се руши, а адът започва да се разпространява към няколко съседни сгради, включително жилищни апартаменти", се казва в изявление на Пожарната и спасителната служба на Нов Южен Уелс.

Цялата стена на последния етаж се наклони и се срути на парчета на улицата долу, показа видеозапис на пожарната служба, докато сградата светеше в оранжево от пламъците.

С маркучи се изливаше вода по сградата, чиито всички прозорци бяха осветени от пламъците.

A multi-storey building in central #Sydney that caught on #fire has collapsed. More than 100 firefighters with 20 fire trucks are battling the towering flames. pic.twitter.com/NhlZWw1uXI

Снимки, публикувани в социалните медии, показваха пламъци, високи почти колкото самата сграда, които се издигаха в небето.

Службите за спешна помощ съобщиха, че са изпратили повече от 100 пожарникари с 20 пожарни коли, които "работят за ограничаване и потушаване на пожара" на улица "Рандъл" в близост до централната гара на града.

A major #fire has broken out at a building in central #Sydney on Thursday afternoon. Local media said it is believed that at least 50 people have been evacuated from the seven-storey building as the fire burns through the multiple levels. https://t.co/tWBdaHui9E