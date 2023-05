Подоляк заяви, че руската ракетна атака е била "поздрав" към китайския специален пратеник

С ъветникът на ръководителя на украинската президентска канцелария Михайло Подоляк коментира снощната руска атака с ракети и дронове срещу Киев, като отбеляза, че по този начин Русия е поздравила китайския специален пратеник по евразийските въпроси в украинската столица, съобщи украинската агенция УНИАН, предаде БТА.

В своя публикация в "Туитър" Подоляк припомни, че тази нощ руснаците са изстреляли срещу Киев

балистични и крилати ракети, както и ударни дронове. Съветникът определи нападението като осмия опит на "клана Путин" да атакува мащабно Киев в рамките на месец май.

Подоляк също така подчерта, че е време да се сложи край на руската агресия срещу Украйна,

като на страната му се предоставят необходимите за това оръжия.

"Кинжално зануляване на Русия. Фалшива държава с много ненужни мобилизации и фиктивни хиперзвукови ракети.

Време е да я спрем – трябват ни единствено снаряди, ракети с далечен обсег и авиация. И воля. И да спрем да вярваме на митовете на Руската федерация", добави той.

The kinzhal nullifying of Russia. The country-fake with lots of worthless conscripts and bogus hypersonics... It's time to end this - we just need shells, long-range missiles and jets. And the will. And stop believing RF’s myths and swank...