Адвокатката на Брад Пит: Той няма да носи отговорност за неща, които не е направил

А двокатката на Брад Пит заяви, че актьорът ще продължи да отговаря в съда на обвиненията на бившата си съпруга Анджелина Джоли, че я е малтретирал и е душил едно от децата им по време на полет през 2016 г., предаде Асошиейтед прес.

Анджелина Джоли: Блъсна ме в стената на банята и удари децата

По думите ѝ Пит поема отговорност за фактическите си действия, но не и за аспекти от нейната версия, които не отговарят на истината.

“Pitt choked one of the children and struck another in the face” and “grabbed Jolie by the head and shook her,” the filing states, adding that at one point “he poured beer on Jolie; at another, he poured beer and red wine on the children.” https://t.co/nDUk2cp9EC