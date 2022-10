Анджелина Джоли с нови обвинения в насилие към Брад Пит

А нджелина Джоли разкри детайли за предполагаемото агресивно поведение на бившия си съпруг Брад Пит по време на съдебното дело днес.

Анджелина Джоли: Обвиненията на Брад Пит са лъжа

В подаденото до съда в Лос Анджелис заявление се твърди, че Пит се е опитал да постави условие Джоли да продаде дела си във винарната със споразумение за неразкриване на информация, което би ѝ забранило да обсъжда публично "физическото и емоционалното насилие на Пит над нея и децата им".

В жалбата на Джоли се описва епизод по време на полет с частен самолет през септември 2016 г. до Франция, при който Пит уж "хванал Джоли за главата и я разтърсил", след което я "блъснал в стената на банята". Пит също така "душил с ръце едно от децата и ударил друго в лицето", се твърди в жалбата.

Брад Пит за Анджелина Джоли: Опитва се да ми навреди

Адвокатите на Пит не са отговорили веднага на запитванията на медиите.

В подадената жалба се развиват насрещни искове срещу Пит по делото, което той заведе срещу Джоли и бившата ѝ компания през февруари. Пит твърди, че продажбата от Джоли през септември 2021 г. на дела ѝ във винарната Chateau Miraval на международна компания за напитки е била незаконна, тъй като двойката се е съгласила, че никога няма да продава дяловете си без съгласието на другия.

“Pitt choked one of the children and struck another in the face” and “grabbed Jolie by the head and shook her,” the filing states, adding that at one point “he poured beer on Jolie; at another, he poured beer and red wine on the children.” https://t.co/nDUk2cp9EC