Украйна твърди, че е убит командирът на Черноморския флот на Русия

У крайна твърди, че командирът на Черноморския флот на Русия адмирал Виктор Соколов е бил убит при украинската атака в Севастопол в петък.

"След удара по щаба на Черноморския флот на Русия са убити 34 офицери, включително командирът на Черноморския флот на Русия", заявиха украинските сили за специални операции в актуализирана информация в понеделник, като добавиха, че повече от 100 други руски военнослужещи са ранени.

Севастопол, където се намира щабът на Черноморския флот на Русия, е един от най-големите градове на Кримския полуостров и беше незаконно анексиран от силите на Москва през 2014 г., пише CNN.

Breaking: Ukraine has claimed the commander of Russia's Black Sea fleet, Admiral Viktor Sokolov, was killed during an attack on Friday. pic.twitter.com/QyomSxkDCo

От медията уточняват, че към момента не може да бъде потвърдена информацията на Украйна за Солоков или броя на пострадалите.

От CNN са се обърнали и към руското министерство на отбраната за коментар.

The General Staff of the AFU claimed that 62 crew members of BDK Minsk were killed during a recent missile attack.



Also, 34 officers were killed including the Commander of the Black Sea Fleet, Viktor Sokolov, during the missile attack on headquarters. 105 persons were injured. pic.twitter.com/pDtnGYbFaV