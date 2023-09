Тревога в небето над Севастопол, нови взривове разтърсиха града

С евастопол отново бе подложен на ракетен обстрел в събота сутрин, предаде ТАСС, като се позова на назначените от Москва власти в града на анексирания от Русия украински полуостров Крим.

В петък при ракетна атака в Севастопол, отговорност за която пое Украйна, бе поразен щабът на руския Черноморски флот.

