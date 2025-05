Ад под небето: ОАЕ се пържи при 50,4 градуса – температурен рекорд за май

О бединените арабски емирства днес обявиха, че днес са регистрирали рекордната за месец май температура от 50,4 градуса, невиждана от две десетилетия в тази богата на петрол страна от Персийския залив, предаде Франс прес.

* Видеото е архивно!

"Най-високата температура, регистрирана днес в страната, е 50,4 градуса по Целзий в Ал Шауамех" в емирство Абу Даби, написа в социалната мрежа "Екс" Националния център по метеорология.

UAE records its hottest May temperature ever, hitting 50.4°C (122.7°F). pic.twitter.com/Z4awneuiWg