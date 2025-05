Летището на Порт Судан бе атакувано с дронове

Л етището на Порт Судан - пристанищен судански град на Червено море, беше атакувано с дронове днес, предаде Франс прес, цитирайки летищната управа. В резултат от атаката полетите са преустановени, допълни агенцията.

"Обект на нападението бе гражданският сектор на летището", заявяват от управата.

💥Fire breaks out at #PortSudan International Airport after drone attack — Al Jazeera. #Drones in eastern #Sudan attacked fuel storage facilities. The airport was evacuated — flights were stopped. The city's port area was also damaged by the drone attack. pic.twitter.com/aCuKIUy69h

В неделя паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) атакуваха с дронове военна база и други съоръжения в близост до летището на Порт Судан.

По-рано тази сутрин Ройтерс предаде, че в Порт Судан са чути няколко експлозии.

Сраженията в суданската гражданска война ескалират. Неделното нападение бе първото срещу Порт Судан, отбеляза Ройтерс.

#RSF drones just hit #PortSudan for the first time.



The #UAE-backed militia targeted a city packed with refugees and the government itself.



This isn't a civil war — it's a war on the state.



Noluthando #DMF2025 #IsencaneLengane Chiefs @AfricaViewFacts @militaryafrica pic.twitter.com/4bH9joSC7a