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Саудитската ПВО прехвана дрон на хусите южно от Мека, твърди коалицията

Представител на йеменските бунтовници нарече обвиненията „лъжа“ и заяви, че подобни твърдения са били използвани и преди

16 септември 2026, 07:31
Саудитската ПВО прехвана дрон на хусите южно от Мека, твърди коалицията
Източник: БТА
  • Саудитската противовъздушна отбрана твърди, че е прехванала дрон на хусите южно от Мека, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на свещения град.
  • Саудитската коалиция определя сигурността на Мека и Медина като „червена линия“ и заявява готовност за действия срещу хусите.
  • Хусите отричат да са атакували Мека, наричайки обвиненията на водената от Саудитска Арабия коалиция „стара лъжа“.

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана и унищожи дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека, заяви днес предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, предаде Ройтерс.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии (в Мека и Медина) са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хусите.

Тайните на защитата на Мека и свещените места

Йеменските бунтовници хуси отрекоха да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека.

Те окачествиха като "лъжа" обвиненията в този смисъл на военната коалиция, водена от Саудитска Арабия.

"Обвиненията за предполагаема атака срещу Мека са стара лъжа, която е била използвана и преди и на която никой вече не вярва", заяви в социалната платформа "Екс" представителят на хусите Хазм ал Асад.

Източник: БТА    
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