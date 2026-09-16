Саудитската ПВО прехвана дрон на хусите южно от Мека, твърди коалицията

Саудитската противовъздушна отбрана твърди, че е прехванала дрон на хусите южно от Мека, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на свещения град.

Саудитската коалиция определя сигурността на Мека и Медина като „червена линия“ и заявява готовност за действия срещу хусите.

Хусите отричат да са атакували Мека, наричайки обвиненията на водената от Саудитска Арабия коалиция „стара лъжа“.

The Holy City of Mecca Is Attacked, the Mecca Alliance Remains Silent



Saudi Arabia says its air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone south of Mecca before it entered the holy city's restricted airspace. The Houthis deny that Mecca was the target.



The announcement… pic.twitter.com/574V4e6l89 — Control Threat (@ControlThreat) September 16, 2026

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана и унищожи дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека, заяви днес предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, предаде Ройтерс.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии (в Мека и Медина) са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хусите.

Тайните на защитата на Мека и свещените места

Йеменските бунтовници хуси отрекоха да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека.

Те окачествиха като "лъжа" обвиненията в този смисъл на военната коалиция, водена от Саудитска Арабия.

"Обвиненията за предполагаема атака срещу Мека са стара лъжа, която е била използвана и преди и на която никой вече не вярва", заяви в социалната платформа "Екс" представителят на хусите Хазм ал Асад.