Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Регионът на остров Себу е бил разтърсен от 379 вторични труса

Обновена преди 1 час / 1 октомври 2025, 07:48
Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)
Б роят на жертвите от земетресението с магнитуд 6,9, което разтърси централната част на Филипините, се е увеличил на 69 души, съобщи представител на службата за бедствия, докато правителството мобилизира службите за издирване на оцелели и възстановяване на електро- и водоснабдяването, предаде Ройтерс.

Трусът, разтърсил крайбрежието малко преди 22:00 ч. местно време вчера, е бил на малка дълбочина.

Болницата в град Бого в северната част на провинция Себу, който се намира близо до епицентъра на земетресението, е "претоварена", съобщи пред репортери представител на гражданската защита Рафи Алехандро.

Данните за броя на загиналите са огласени от регионалната служба за бедствия в Себу и подлежат на потвърждение, заяви Джейн Абапо от регионалната служба за гражданска защита. Друг служител съобщи, че над 150 души са ранени.

Президентът Фердинанд Маркос-младши увери оцелелите, че ще получат спешна помощ. Той каза, че министрите от кабинета са на място и ръководят спасителните операции, и изрази съболезнованията си на хората, загубили близките си.

Себу, една от най-популярните туристически дестинации във Филипините, е с население от около 3,4 милиона души. Въпреки щетите международното летище Мактан-Себу, второто по натовареност в страната, продължава да функционира. В друг тежко засегнат град, Сан Ремиджио, беше обявено бедствено положение, за да се подпомогнат усилията за реагиране и спасяване.

Заместник-кметът Алфи Рейнес призова за храна и вода за евакуираните, както и за тежко оборудване, за да се подпомогнат спасителните екипи.

"Вали силно и няма ток, така че наистина се нуждаем от помощ, особено в северната част, защото има недостиг на вода, след като водопроводните тръби бяха повредени от земетресението", каза Рейнес пред медиите.

Жителят на близкия град Пилар Арчел Кораза разказа, че по-голямата част от семейството му е спяло, когато къщата им започнала да се тресе силно. "Аз ги събудих и всички изтичахме на улицата", добави той пред местни медии.

Кораза, който живее близо до брега, каза, че е видял морската вода да се отдръпва след труса.

Местните медии публикуваха видеоклипове на хора, които бягат от домовете си, докато земята се тресе и сградите се срутват, включително църква, която е на повече от 100 години. Рейнес каза, че сред загиналите има хора, които са играли баскетбол в спортен комплекс в Сан Ремиджио, когато той частично рухнал при земетресението.

Сеизмологичните служби определиха дълбочината на земетресението на около 10 км и регистрираха 379 вторични труса, най-силният от които с магнитуд 6.

След земетресението не беше обявена опасност от цунами.

Филипините се намират в Тихоокеанския огнен пръстен, където вулканичната активност и земетресенията са често явление. През януари в страната имаше две големи земетресения, които не взеха жертви.

През 2023 г. земетресение с магнитуд 6,7 в морето отне живота на осем души.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
