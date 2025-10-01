Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Б роят на жертвите от земетресението с магнитуд 6,9, което разтърси централната част на Филипините, се е увеличил на 69 души, съобщи представител на службата за бедствия, докато правителството мобилизира службите за издирване на оцелели и възстановяване на електро- и водоснабдяването, предаде Ройтерс.

🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.



The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.



There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

Трусът, разтърсил крайбрежието малко преди 22:00 ч. местно време вчера, е бил на малка дълбочина.

Болницата в град Бого в северната част на провинция Себу, който се намира близо до епицентъра на земетресението, е "претоварена", съобщи пред репортери представител на гражданската защита Рафи Алехандро.

Данните за броя на загиналите са огласени от регионалната служба за бедствия в Себу и подлежат на потвърждение, заяви Джейн Абапо от регионалната служба за гражданска защита. Друг служител съобщи, че над 150 души са ранени.

Cebu, Philippines experienced structural damage from the recent 6.7 magnitude earthquake.

Assessments are ongoing for further impact. pic.twitter.com/CxGpP0ONzu — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Президентът Фердинанд Маркос-младши увери оцелелите, че ще получат спешна помощ. Той каза, че министрите от кабинета са на място и ръководят спасителните операции, и изрази съболезнованията си на хората, загубили близките си.

📺😱 El temblor no perdona ni a las transmisiones en vivo…El #Sismo #Earthquake de magnitud 7.0 en #Cebu, #Philippines #Filipinas quedó capturado en plena transmisión de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick.👉 Ocurrió este 30 de septiembre sacudió la zona de las Bisayas pic.twitter.com/qzxUzYvhxM — La Cebadina Noticias (@LaCebadinaNoti) October 1, 2025

Себу, една от най-популярните туристически дестинации във Филипините, е с население от около 3,4 милиона души. Въпреки щетите международното летище Мактан-Себу, второто по натовареност в страната, продължава да функционира. В друг тежко засегнат град, Сан Ремиджио, беше обявено бедствено положение, за да се подпомогнат усилията за реагиране и спасяване.

Заместник-кметът Алфи Рейнес призова за храна и вода за евакуираните, както и за тежко оборудване, за да се подпомогнат спасителните екипи.

"Вали силно и няма ток, така че наистина се нуждаем от помощ, особено в северната част, защото има недостиг на вода, след като водопроводните тръби бяха повредени от земетресението", каза Рейнес пред медиите.

Жителят на близкия град Пилар Арчел Кораза разказа, че по-голямата част от семейството му е спяло, когато къщата им започнала да се тресе силно. "Аз ги събудих и всички изтичахме на улицата", добави той пред местни медии.

Кораза, който живее близо до брега, каза, че е видял морската вода да се отдръпва след труса.

Местните медии публикуваха видеоклипове на хора, които бягат от домовете си, докато земята се тресе и сградите се срутват, включително църква, която е на повече от 100 години. Рейнес каза, че сред загиналите има хора, които са играли баскетбол в спортен комплекс в Сан Ремиджио, когато той частично рухнал при земетресението.

Сеизмологичните служби определиха дълбочината на земетресението на около 10 км и регистрираха 379 вторични труса, най-силният от които с магнитуд 6.

След земетресението не беше обявена опасност от цунами.

Филипините се намират в Тихоокеанския огнен пръстен, където вулканичната активност и земетресенията са често явление. През януари в страната имаше две големи земетресения, които не взеха жертви.

През 2023 г. земетресение с магнитуд 6,7 в морето отне живота на осем души.