Земетресение от 5,8 по Рихтер разтърси Филипините

З еметресение с магнитуд 5,8 по Рихтер разтърси централната част на Филипините, има разрушени сгради и път близо до епицентъра, съобщиха властите, предаде Ройтерс.

Първоначално бе съобщено, че земетресението е станало в морето с магнитуд 5,9, било на дълбочина 14 км и се е случило край бреговете на Сан Франциско в провинция Лейте, съобщи филипинският институт по вулканология и сеизмология (PHIVOLCS).

Агенцията е регистрирала най-малко 45 вторични труса.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.7 || 28 km E of #Maasin (#Philippines) || 7 min ago (local time 07:39:50). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/IlegalEc7q