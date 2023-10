60 души са задържани във връзка с инцидент на летище в Дагестан

Ш естдесет души са задържани във връзка с вчерашния инцидент на летище в руската република Дагестан, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на новинарската агенция РИА Новости.

Според РИА е установена самоличността на 150 от най-активните участници в инцидента. Деветима полицаи са ранени по време на инцидента, като двама от тях са приети в болница.

The Russian National Guard and Security Forces have now Stormed the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan and are Mass Arresting any of the Rioters who did not Flee. pic.twitter.com/RG7dpcZsHK