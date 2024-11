5 причини суперяхтата да потъне и да убие 7 души

Б омбастично разследване разкрива как редица недостатъци в дизайна на злополучната суперяхта "Байесовски” на стойност 40 млн. долара може да са причинили преобръщането и потъването ѝ, при което загинаха седем души.

Проучването на „Ню Йорк Таймс“, което включва разкази на експерти, схеми и компютърни модели, стига до заключението, че са налице пет основни грешки, включително необичайно високата мачта.

Свидетелствата на оцелелите разкриха още как смъртоносното събитие се е развило в реално време, когато в ранните часове на 19 август край бреговете на Сицилия внезапно се е появил шквал.

Лодката се преобръща и потъва само за няколко минути, като загиват технологичният магнат Майк Линч, дъщерята Хана, както и Джуди и Джонатан Блумър, Кристофър Морвило, Неда Насири и Рекалдо Томас.

Петнадесет други души на борда оцеляват, след като се качват на спасителния сал, а докладът разкрива с ужасяващи подробности преживения от тях ужас.

Тад Робъртс, морски архитект с 40-годишен опит, беше един от повече от дузина интервюирани експерти.

Той каза: „Можем да погледнем назад и да кажем, че са били на грешното място в грешното време. Не, това не е вярно".

„Тази лодка е имала определени недостатъци, които по някакъв уникален начин са я направили уязвима за това, което се е случило. Когато видях това за първи път, не можах да повярвам“, добави той за конструктивните решения, като например поставянето на кила на яхтата към задната част на лодката, вместо равномерно по дъното, както е обичайно.

„За мен нямаше никакъв смисъл".

Той посочи, че една от основните функции на кила на яхтата е да осигурява стабилност - да добавя тежест ниско в кораба, за да му даде център на тежестта.

"Без такъв център лодката би била податлива на преобръщане. Други военноморски инженери също се съгласиха с неговите забележки", каза той.

Според много експерти това решение вероятно е взето, за да се компенсира теглото на единствената тежка мачта на кораба - 237-метрова конструкция, разположена малко по-напред от кораба.

Разположението на самата мачта също е било необичайно, твърдят някои други - преди да обрисуват картина на компрометиран кораб, който изглежда е бил обречен от самото начало.

Мачтата е най-отличителната черта на кораба и може би е била просто твърде голяма, казаха всички интервюирани опитни инженери.

Те обясниха, че колкото по-голяма е тежестта на яхтата нависоко, толкова повече тежест е необходима надолу, за да не се преобърне.

Поради това е било необходимо да се промени първоначалният баласт на яхтата - термин в корабоплаването, който се отнася до баланса, осигурен от кила - в очевидно безплодния опит за постигане на стабилност.

Освен това тя се състоеше от поне 24 тона алуминий, а не от много по-леките въглеродни влакна, които днес се използват по-често в яхтите - въпреки присъщата им по-висока цена.

Освен това лодката имаше само една мачта вместо по-стандартните две.

Таймс също така открива стряскащи данни от „книгата за устойчивост“ на друг 56-метров плавателен съд от същия италиански производител на яхти, отговорен за "Байесовски” през 2008 г.

По-конкретно, книгата показва, че кораб с две мачти може да се наклони поне с 10 градуса настрани в сравнение с едномачтовите си събратя, преди да поеме опасно количество вода - нещо, което се оказва фатално в случая с "Байесовски”.

Междувременно двама испански военноморски инженери, интервюирани от Times, Гилермо Гефаел и Хуан Мануел Лопес, изчисляват, че огромният размер на мачтата на практика превръща яхтата във ветроуловител.

Макар и сами по себе си да не са осъдителни, тези предполагаеми конструктивни недостатъци заедно създават перфектна буря от компромиси, твърдят експертите, преди да посочат поне три други проблема, които също са изиграли решаваща роля.

Сред тях бяха четирите вентилационни отвора на лодката, разположени близо до водолинията, и потъналата палуба, която драстично намаляваше плаваемостта на лодката - решения, които при внезапна буря с голяма сила се оказаха фатални.

