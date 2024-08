5-годишно дете счупи безценен артефакт в музей в Израел (СНИМКИ)

П етгодишно момче случайно счупило древна урна от късната бронзова епоха в музей в Израел.

Артефактът е бил изложен в музея „Хехт“ към университета в Хайфа, когато повредата е станала в петък.

Но реакцията на директора на музея д-р Инбал Ривлин може да изненада някои хора.

Обръщайки се директно към момчето и майка му, тя ги приканва да се върнат за обиколка с екскурзовод и добавя: „Не се страхувайте, нямаме никакви претенции към вас“.

Твърди се, че посетителите са се „уплашили“, след като древният съд е бил повреден близо до входа на музея, и бързо са си тръгнали.

Археологическата находка е открита по време на разкопки в Самария, в централната част на Израел, и се намира в музея от 35 години.

Датирана е между 1130 и 1500 г. пр.н.е.

Музеят описва урната като рядка и „впечатляваща находка“, тъй като повечето други от този период са намерени счупени или непълни.

В изявлението си той добавя: „Той е от времето на Давид и цар Соломон, типичен е за района на Ханаан и е бил предназначен за съхранение и транспортиране на местна консумация, главно вино и зехтин“.

Д-р Ривлин обясни, че съдът не е бил поставен във витрина заради визията на основателя на музея д-р Реувен Хехт.

Неговото намерение е било да направи археологическите предмети възможно най-достъпни за посетителите.

От музея твърдят, че артефактите рядко се повреждат, но този съд ще бъде поправен и отново изложен.

Д-р Ривлин също така отправи предупреждение към родителите, че може да се наложи да дадат насоки на децата си преди посещението им, така че да не докосват експонатите, освен ако не е изрично посочено, че това е позволено.

В музея, който е безплатен за посещение и се намира на територията на университета в Хайфа, има многобройни археологически експонати от халколитния до византийския период.

