Откриха извънземен материал в съкровище от бронзовата епоха в Испания

У чените са провели ново изследване на едно от най-големите съкровища от бронзовата епоха, известно като съкровището Вилена, открито в Испания през 1963 г. То съдържа почти 60 артефакта: гривни, купи, съдове, бижута. Тяхната възраст се оценява на 3000 години.

Продуктите са изработени от ценни материали като злато, сребро, кехлибар и желязо. Ново проучване, проведено от испански експерти, показа, че някои от тях съдържат извънземни материи, а именно желязо от метеорит, паднал на Земята преди около милион години.

Извънземният материал е открит в куха сфера, покрита със златен филм и гривна във формата на буквата С. Учените смятат, че тези артефакти са били символи на връзката между земното и небесното царства. Те също са изящни примери за праисторически занаяти.

По време на изследването експертите извършиха спектрометричен масов анализ на продуктите. Той помогна за идентифицирането на желязо-никелова сплав, подобна на желязната сплав от метеорита. Метеоритното желязо обикновено съдържа повече от 5% никел.

The 3,000-year-old Treasure of Villena contains two pieces made with iron from 'beyond planet Earth' | Found in 1965, the hoard has been dated to the Bronze Age and is the only one on the Iberian Peninsula made with material from a meteorite