27 януари: Почитаме жертвите на Холокоста

27 януари е Международен възпоменателен ден на Холокоста.

На този ден през 1945 г. малцината оцелели в концентрационния лагер Аушвиц са освободени. Това става в процеса на победата на Съюзническите войски над Хитлер и влизането на Червената армия в лагера. Аушвиц остава символ на нацисткия геноцид. Датата е обявена през 2005 г. от ООН за Международен възпоменателен ден за Холокоста.

След приемането на тази резолюция Генералният секретар на Организацията на Обединените Нации нарече тази особена дата „важно напомняне за имащите всеобщо значение уроци за Холокоста - тази безпрецедентна проява на злото, която не бива просто да се остави в миналото и да премине в забвение".

Чудовищните последствия от Втората световна война са послужили като тласък за създаването на Организацията на Обединените Нации. Най-важна част на мандата на Организацията, закрепена в нейния Устав, се явява защитата на правата на всички хора без разлика по отношение на раса, пол, език или религия.

Свещен дълг на „Организацията на Обединените Нации е да изкорени ненавистта и нетърпимостта. Ако Организацията на Обединените Нации не води непримирима борба против антисемитизма и другите форми на расизъм, тя ще бъде недостойна пред своята история и ще постави под заплаха своето бъдеще".

