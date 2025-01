От пневмония почина най-възрастната олимпийска медалистка, преживяла Холокоста

О целяла от Холокоста и най-възрастната жива носителка на олимпийски медал почина на 103-годишна възраст.

Агнес Келети е починала в четвъртък сутринта в Будапеща, след като е била хоспитализирана с пневмония на Коледа, съобщи унгарската държавна информационна агенция.

Считана за една от най-успешните олимпийски състезателки от еврейски произход, Келети печели 10 медала по гимнастика, включително пет златни, за Унгария на игрите в Хелзинки през 1952 г. и Мелбърн през 1956 г.

