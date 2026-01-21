Свят

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Експерти говорят за поправката и за вероятността тя да бъде използвана за отстраняване на Доналд Тръмп от президентския пост

21 януари 2026, 10:40
25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт
Доналд Тръмп   
Източник: БТА/AP

П исмото на президента Доналд Тръмп до норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре относно придобиването на Гренландия предизвика остри реакции от негови критици и отново насочи вниманието към 25-ата поправка на Конституцията на САЩ и начина, по който президент може да бъде отстранен от длъжност без импийчмънт.

Newsweek разговаря с експерти за поправката и за вероятността тя да бъде използвана за отстраняване на Доналд Тръмп от президентския пост.

  • Какво представлява 25-ата поправка?

25-ата поправка е ратифицирана през 1967 г., след убийството на президента Джон Ф. Кенеди. Тя е създадена, за да предвиди ситуации на медицински спешни случаи и нетрудоспособност, които биха попречили на президента да изпълнява нормално задълженията си.

Поправката се състои от четири раздела.

Раздел 1 предвижда, че ако президентът почине, подаде оставка или бъде отстранен от длъжност, вицепрезидентът става президент.

Раздел 2 посочва, че ако постът на вицепрезидента се оваканти, президентът номинира заместник, който встъпва в длъжност след одобрение с мнозинство и в двете камари на Конгреса.

Раздел 3 позволява на президента временно да прехвърли властта, като изпрати писмена декларация до председателя на Камарата на представителите и временния председател на Сената, че не е в състояние да изпълнява задълженията си. Вицепрезидентът става изпълняващ длъжността президент, докато президентът не изпрати нова писмена декларация, че може да се върне на поста. Този раздел е прилаган при медицински процедури.

Раздел 4 позволява на вицепрезидента и мнозинството от кабинета писмено да заявят, че президентът не е в състояние да изпълнява правомощията и задълженията на поста, с което вицепрезидентът става изпълняващ длъжността президент. Ако президентът оспори това решение, Конгресът трябва да се произнесе. Президентът остава отстранен само ако две трети от Камарата на представителите и Сената гласуват, че той не е способен да изпълнява функциите си. Конгресът разполага с 21 дни, за да вземе решение, след като въпросът бъде официално внесен.

  • Как изглежда прилагането на 25-ата поправка?

„Съществуват както политически, така и правни проблеми при опитите за прилагане на 25-ата поправка“, каза в имейл до Newsweek във вторник професорът по право от Университета на Мериленд в Балтимор Марк Грейбър.

„Правният проблем е, че 25-ата поправка е създадена, за да се справя с медицински неспособен президент – например такъв, който е в безсъзнание или физически не може да изпълнява задълженията си“, продължи той. „Можем да си представим психично болен президент, чиито убеждения са толкова фантастични, че вече не може да изпълнява работата си, но президентът Тръмп не страда от такава форма на психоза“.

Грейбър аргументира, че платформата и характеристиките на Тръмп представляват „политически основания за негодност за президентския пост“, но отбеляза, че „американският народ не се съгласи с това през 2024 г.“.

В крайна сметка, по думите му, „може да се изгради убедителен аргумент, че действията на президента Тръмп подлежат на импийчмънт, но това е различна част от Конституцията и страда от същия политически проблем“.

Няколко демократи, сред които конгресмените Ясамин Ансари и Сидни Камлагер-Доув, както и сенаторът Ед Марки, призоваха за прилагане на поправката след посланието на Тръмп до норвежкия премиер.

Професорът по право от Юридическия колеж на Държавния университет на Мичиган Брайън Калт заяви пред Newsweek, че „му се струва малко вероятно вицепрезидентът и кабинетът да възприемат посланието на Тръмп до Стьоре като прекрачване на граница. Много хора смятат, че Тръмп е прекрачил тази граница отдавна, но решението не е тяхно, а на хората от най-близкия кръг около президента“.

Въпреки това той отбеляза, че кабинетът на Тръмп е „много по-добре запознат от широката общественост с това как функционира президентът. Ако преценят, че той е стигнал до точка, в която вече не може да функционира, те би трябвало, образно казано, да „дръпнат шалтера“.

  • Защо това е важно

Тръмп изпрати писмо до Стьоре, в което повтори, че САЩ се нуждаят от „пълен и тотален контрол над Гренландия“, и написа, че „вече не се чувства длъжен да мисли единствено за мир“. Той също така отбеляза, че Норвегия не му е присъдила Нобелова награда за мир – решение, взето от независимия Норвежки нобелов комитет, а не от норвежкото правителство.

След писмото и отговора на Стьоре някои демократи призоваха за прилагане на 25-ата поправка, която позволява на членове на президентския кабинет законово да го отстранят от длъжност, ако смятат, че той не е годен да ръководи страната.

От завръщането си на власт преди точно една година Тръмп засили реториката за възможно анексиране на Гренландия – автономна територия в рамките на Кралство Дания, където се намира американската космическа база Питуфик. Той твърди, че арктическият остров е от ключово значение за сигурността на САЩ, а Белият дом отказва да изключи използването на военна сила за придобиването на територията.

САЩ и Дания са членове на НАТО и са защитени от член 5 на алианса, който гласи, че нападение срещу една държава се счита за нападение срещу всички. Експерти предупреждават, че американска военна атака срещу друга държава от НАТО би разкъсала алианса.

По темата

Източник: Newsweek    
25 поправка Доналд Тръмп отстраняване на президент Конституция на САЩ Гренландия импийчмънт вицепрезидент президентски кабинет президентска неспособност Норвегия
