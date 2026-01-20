Свят

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

20 януари 2026, 15:36
Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния
Демократическият губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм нарече във вторник световните лидери "жалки" заради това, че не се противопоставят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Politico.

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

  • "Не мога да търпя това подмазване"

"Не мога да търпя това съучастие на хора, които просто се търкалят по гръб. Трябваше да донеса куп наколенки за всички световни лидери. Раздават корони, раздават се Нобелови награди. Това е просто жалко. И се надявам хората да осъзнават колко жалко изглеждат на световната сцена", каза Нюсъм пред репортери в Давос.

  • "Тръмп е Тиранозавър рекс"

"Тръмп е Тиранозавър рекс. Или се сдушваш с него, или той те поглъща - едното от двете, и трябва да му се противопоставиш", продължи той, като призова европейците да "стоят изправени и обединени".

Нюсъм, който е сред най-видните критици на Тръмп в Америка, потвърди миналата есен, че обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г. Калифорнийският губернатор би бил сред водещите претенденти за спечелване на номинацията на Демократическата партия.

Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

  • Заплахите на Тръмп за Гренландия

Той отправи призивите си към европейските лидери, след като Тръмп през последните дни агресивно засили заплахите си да завземе Гренландия, като обяви, че ще наложи 10-процентни мита върху осем държави, които са се противопоставили на продажбата на Гренландия на Съединените щати.

Правителствените ръководители в Европа трескаво търсят отговор, който да охлади ситуацията, докато Тръмп допълнително засилва собствената си военна реторика.

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

  • Съобщенията на Тръмп и напрежението в НАТО

Американският президент написа през нощта, че е говорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, договорил е среща в Давос с ключови играчи по темата за Гренландия, след което публикува изтекло текстово съобщение от френския президент Еманюел Макрон, сподели карта на Западното полукълбо, на която Канада (и Венецуела) са показани като американски, и разкритикува Великобритания за това, че е отстъпила военна база в Индийския океан.

В друго съобщение, публикувано от Тръмп в Truth Social, шефът на НАТО Марк Рюте му е писал: "Г-н президент, скъпи Доналд, това, което постигна в Сирия днес, е невероятно. Ще използвам медийните си участия в Давос, за да подчертая работата ти там, в Газа и в Украйна. Ангажиран съм да намеря път напред по въпроса за Гренландия. Нямам търпение да се видим. Твой, Марк."

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

  • Нобеловата награда и политическите жестове

В понеделник Тръмп заяви, че вече не се интересува от мира, след като не е спечелил Нобеловата награда за мир. Отличието в крайна сметка бе присъдено на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която миналата седмица подари медала си на Тръмп, макар че впоследствие Нобеловият комитет излезе с изявление, че макар физическата награда да може да смени притежателя си, самото отличие не подлежи на прехвърляне.

Вижте повече в нашата галерияДъщерята на Мария Корина Мачадо прие Нобеловата награда за мир от нейно име

  • Наколенките на Нюсъм

Нюсъм е известен с това, че изпраща наколенки на политици, за които твърди, че са се преклонили пред Тръмп, като ги продава и на собствения си уебсайт.

Вижте повече в нашата галерия: Световният икономически форум в Давос

Източник: Politico    
По темата

<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 9 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 9 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 9 часа
Последни новини

От мрежата

