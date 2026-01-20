Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Демократическият губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм нарече във вторник световните лидери "жалки" заради това, че не се противопоставят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Politico .

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

"Не мога да търпя това подмазване"

"Не мога да търпя това съучастие на хора, които просто се търкалят по гръб. Трябваше да донеса куп наколенки за всички световни лидери. Раздават корони, раздават се Нобелови награди. Това е просто жалко. И се надявам хората да осъзнават колко жалко изглеждат на световната сцена", каза Нюсъм пред репортери в Давос.

California Gov. Gavin Newsom, top 2028 Democratic contender, on Trump and Europe:



This guy is playing people for fools. This isn't diplomacy, it's stupidity.



He’s a T-Rex: you either meet him head-on or he devours you, one way or the other.



They need to stand tall, stand firm,… pic.twitter.com/oWMoXpP8DY — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

"Тръмп е Тиранозавър рекс"

"Тръмп е Тиранозавър рекс. Или се сдушваш с него, или той те поглъща - едното от двете, и трябва да му се противопоставиш", продължи той, като призова европейците да "стоят изправени и обединени".

Нюсъм, който е сред най-видните критици на Тръмп в Америка, потвърди миналата есен, че обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г. Калифорнийският губернатор би бил сред водещите претенденти за спечелване на номинацията на Демократическата партия.

Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Заплахите на Тръмп за Гренландия

Той отправи призивите си към европейските лидери, след като Тръмп през последните дни агресивно засили заплахите си да завземе Гренландия, като обяви, че ще наложи 10-процентни мита върху осем държави, които са се противопоставили на продажбата на Гренландия на Съединените щати.

Правителствените ръководители в Европа трескаво търсят отговор, който да охлади ситуацията, докато Тръмп допълнително засилва собствената си военна реторика.

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Съобщенията на Тръмп и напрежението в НАТО

Американският президент написа през нощта, че е говорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, договорил е среща в Давос с ключови играчи по темата за Гренландия, след което публикува изтекло текстово съобщение от френския президент Еманюел Макрон, сподели карта на Западното полукълбо, на която Канада (и Венецуела) са показани като американски, и разкритикува Великобритания за това, че е отстъпила военна база в Индийския океан.

В друго съобщение, публикувано от Тръмп в Truth Social, шефът на НАТО Марк Рюте му е писал: "Г-н президент, скъпи Доналд, това, което постигна в Сирия днес, е невероятно. Ще използвам медийните си участия в Давос, за да подчертая работата ти там, в Газа и в Украйна. Ангажиран съм да намеря път напред по въпроса за Гренландия. Нямам търпение да се видим. Твой, Марк."

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Нобеловата награда и политическите жестове

В понеделник Тръмп заяви, че вече не се интересува от мира, след като не е спечелил Нобеловата награда за мир. Отличието в крайна сметка бе присъдено на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която миналата седмица подари медала си на Тръмп, макар че впоследствие Нобеловият комитет излезе с изявление, че макар физическата награда да може да смени притежателя си, самото отличие не подлежи на прехвърляне.

Наколенките на Нюсъм

Нюсъм е известен с това, че изпраща наколенки на политици, за които твърди, че са се преклонили пред Тръмп, като ги продава и на собствения си уебсайт.