24-годишната дъщеря на Снуп Дог е получила "тежък инсулт"

Д ъщерята на Снуп Дог Кори Броудъс е получила "тежък инсулт" на 24-годишна възраст.

Публикувайки в Instagram в четвъртък, певицата Кори Броудъс, която се изявява под името CHOC, сподели снимка от болничното легло и написа: „Получих тежък инсулт тази сутрин. Разплаках се, когато ми казаха.“

В последваща публикация в стори, тя написа: „А съм само на 24. Какво направих в миналото си, за да заслужа всичко това."

Инсултът е сериозно животозастрашаващо медицинско състояние, което възниква, когато кръвоснабдяването на част от мозъка е прекъснато.

Основните симптоми на състоянието могат да засегнат лицето, ръцете и речта на човека.

Кори Броудъс също е и главен изпълнителен директор на марката за грим Choc Factory Co.

Тя е едно от трите деца, които Снуп Дог споделя със съпругата си Шанте.

Двойката има и двама сина - 29-годишния Корде и 26-годишния Кордел.

Снуп Дог се изстреля към славата след успеха на дебютния си албум Doggystyle през 1993 г. и продължи да издава различни хитове, включително "Gin And Juice" и "Drop It Like It's Hot".

Той също така участва в поредица от филми като римейка на "Starsky & Hutch" от 2004 г. и драмата "Baby Boy".