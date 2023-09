Млада жена получи инсулт на въртележка в увеселителен парк

Е дно посещение на панаир завършило с инсулт на млада жена, която била откарана по спешност в болница.

Малко след като се качила на въртележката, 37-годишната жена започнала да развива главоболие и загубила координация на мускулите от дясната страна на тялото си. Когато слязла от съоръжението започнала да ходи непохватно.

