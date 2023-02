Двадесет години, една совалка, седем човешки живота...

Н а 1 февруари 2003 г. сутринта Джордж У. Буш излиза на живо по телевизията, за да се обърне към американската общественост. За втори път, откакто е президент на САЩ, той трябва да съобщи лоша новина на нацията. Онова, което Буш ще каже, ще разтърси не само Америка, но и целия свят: "Скъпи американци, този ден донесе ужасни новини и голяма тъга на нашата страна. Изгубихме "Колумбия". Няма оцелели"...

16 days after Launch, As it was re-entering the earths atmosphere, the Spaceship Columbia Broke apart. All 7 Crew Members were killed within minutes. Space shuttle flights were suspended for 29 months in the wake of the tragedy. #SomeGaveAll pic.twitter.com/KjyWQXlXv2