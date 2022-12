НАСА "пенсионира" апарата "InSight" след 4-годишна служба на Марс

С лед повече от четири години на Марс мисията "InSight" на НАСА приключи, след като спускаемият апарат изчерпа мощността си, предадоха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

InSight на НАСА изпрати най-тъжния туит от Марс

Американската космическа агенция съобщи, че ръководителите на мисията в Лабораторията за реактивно движение в Пасадена не са успели да се свържат с "InSight", което ги е накарало да заключат, че слънчевите батерии на спускаемия апарат са се изтощили - състояние, наричано от инженерите "мъртъв автобус".

After more than four years, 1,300 marsquakes, and countless scientific discoveries, our @NASAInSight lander has reached the end of its mission.



InSight may be retiring, but its legacy—and its findings from the deep interior of Mars—will live on: https://t.co/8884Slrbxr pic.twitter.com/UKozd4P28g