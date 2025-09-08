14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа

Н ай-малко 14 души загинаха, след като полицията в Непал използва сълзотворен газ, палки и гумени куршуми, за да разпръсне събралото се множество пред националния парламентв Катманду, протестиращо срещу блокирането на социалните мрежи и предполагаемата корупция на властите, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Миналата седмица властите в Катрманду блокираха достъпа до няколко социални мрежи, включително до "Фейсбук", заради предполагаеми злоупотреби. Правителството смята, че потребители с фалшиви документи за самоличност разпространяват реч на омразата и фалшиви новини, а също така извършват измами и други престъпления през социалните мрежи.

Властите наложиха вечерен час в централните райони на столицата Катманду, където се намират редица министерства и други обществени сгради, след като хиляди протестиращи се опитаха да разкъсат полицейските заграждения и да нахлуят в парламента. Най-малко 14 души са загинали, повече от 50 са ранени по време на вълненията, съобщи местен вестник, управляван от държавата. Ройтерс отбелязва, че данните не могат да бъдат проверени по независим път.

9 youth died in the Gen_Z protest in Nepal against socialist government ban on 26 social media apps including Facebook, youtube and @X .



Youths demand complete change of leadership in the country most deaths are due to police firing. #Nepal #genznepal #genzie pic.twitter.com/XEuh6yk8ts — Tulsi For President (@TulsiPotus) September 8, 2025

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната.

По-рано днес хиляди младежи, включително ученици и студенти, бяха спрени от полицията на път към сградата на парламента. Протестиращите развяваха националното знаме и плакати с лозунги като "Спрете корупцията, а не социалните мрежи" и "Младежи срещу корупцията".

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Много хора в хималайската държава смятат, че корупцията е широко разпространена, а правителството не изпълнява обещанията си.

Блокрането на достъпа до социалните мрежи в Непал идва в момент, когато правителства по целия свят, включително в ЕС, САЩ, Бразилия, Индия, Китай и Австралия, предприемат стъпки за затягане на надзора върху социалните медии и големите технологични компании поради засилващата загриженост относно проблеми като дезинформация, поверителност на данните, онлайн престъпления и национална сигурност.

Критиците казват, че много от тези мерки рискуват да задушат свободното слово, но според регулаторите са необходими по-строги мерки за защита на потребителите и запазване на социалния ред.

Около 90% от 30-те милиона души население в Непал използват интернет.