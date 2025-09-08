Свят

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната

8 септември 2025, 14:30
Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия
Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим
Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена
Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус
Тръмп планира нов разговор с Путин

Тръмп планира нов разговор с Путин

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа
Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат
Тръмп с последно предупреждение към

Тръмп с последно предупреждение към "Хамас" за заложниците

Н ай-малко 14 души загинаха, след като полицията в Непал използва сълзотворен газ, палки и гумени куршуми, за да разпръсне събралото се множество пред националния парламентв Катманду, протестиращо срещу блокирането на социалните мрежи и предполагаемата корупция на властите, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Миналата седмица властите в Катрманду блокираха достъпа до няколко социални мрежи, включително до "Фейсбук", заради предполагаеми злоупотреби. Правителството смята, че потребители с фалшиви документи за самоличност разпространяват реч на омразата и фалшиви новини, а също така извършват измами и други престъпления през социалните мрежи.

Властите наложиха вечерен час в централните райони на столицата Катманду, където се намират редица министерства и други обществени сгради, след като хиляди протестиращи се опитаха да разкъсат полицейските заграждения и да нахлуят в парламента. Най-малко 14 души са загинали, повече от 50 са ранени по време на вълненията, съобщи местен вестник, управляван от държавата. Ройтерс отбелязва, че данните не могат да бъдат проверени по независим път.

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната.

По-рано днес хиляди младежи, включително ученици и студенти, бяха спрени от полицията на път към сградата на парламента. Протестиращите развяваха националното знаме и плакати с лозунги като "Спрете корупцията, а не социалните мрежи" и "Младежи срещу корупцията".

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Много хора в хималайската държава смятат, че корупцията е широко разпространена, а  правителството не изпълнява обещанията си.

Блокрането на достъпа до социалните мрежи в Непал идва в момент, когато правителства по целия свят, включително в ЕС, САЩ, Бразилия, Индия, Китай и Австралия, предприемат стъпки за затягане на надзора върху социалните медии и големите технологични компании поради засилващата загриженост относно проблеми като дезинформация, поверителност на данните, онлайн престъпления и национална сигурност.

Критиците казват, че много от тези мерки рискуват да задушат свободното слово, но според регулаторите са необходими по-строги мерки за защита на потребителите и запазване на социалния ред.

Около 90% от 30-те милиона души население в Непал използват интернет.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Протести в Непал Блокиране на социални мрежи Корупция Полицейско насилие Катманду Парламент Свобода на словото Смъртни случаи Държавен надзор Размирици
Последвайте ни

По темата

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 19 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 16 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 15 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 18 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

Свят Преди 1 час

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Зрелищна териториална битка ще премери силите на новите претенденти от 20:00 ч. по NOVA

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Свят Преди 3 часа

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

България Преди 4 часа

Тихомир Безлов каза, че информацията е противоречива

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Свят Преди 4 часа

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

България Преди 5 часа

Извършителите избягали от мястото на инцидента

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

България Преди 5 часа

Семейството е категорично, че ще подаде жалба

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

България Преди 5 часа

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, заяви шофьор на камион

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България Преди 6 часа

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

България Преди 6 часа

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Любопитно Преди 6 часа

Ето кога ще бъде следващото лунно затъмнение

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 7 часа

Тя беше призната за виновна по три обвинения

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

България Преди 7 часа

Ще бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

Любопитно Преди 8 часа

"Представете си светещи дървета, които заменят уличните лампи“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Любопитно Преди 8 часа

Въпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Любопитно Преди 8 часа

Защо жените прекъсват връзките внезапно четете в следващите редове

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

"Никоя жена не получава оргазъм от търкане на кухненския под": брилянтни цитати за секса от 20 велики жени

Edna.bg

5 женски имена, които отблъскват мъжете

Edna.bg

Александър Василев: Аз и Иван даваме добро начало, дано и други ни последват, мъжкият тенис е различна почва

Gong.bg

Спрягат Станимир Стоилов за националния отбор на Казахстан

Gong.bg

Александър Василев на родна земя: Мъжкият тенис е различен, там ме очаква нещо ново

Nova.bg

Жертви и десетки ранени при стрелба в Йерусалим

Nova.bg