Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

12 август 2025, 12:26
Източник: Istock

Н епал ще отвори за свободно изкачване 97 хималайски върха през следващите две години в опит да привлече туристи към някои от най-отдалечените си региони, пише BBC.

Това решение идва на фона на повишаване на таксите за разрешително за изкачване на Еверест – най-високия връх в света – по време на пиковия сезон, които от септември ще достигнат 15 000 долара. Това е първото увеличение от близо десет години.

От туристическия отдел на Непал обясняват, че целта е да се популяризират „неразкрити туристически продукти и дестинации“ в страната.

Алпинизмът е важен източник на приходи за Непал, където се извисяват осем от десетте най-високи планини в света. Миналата година таксите за катерене са донесли 5,9 милиона долара на държавата, като Еверест е осигурил повече от три четвърти от тази сума.

Върховете, за които таксите ще отпаднат, се намират в провинциите Карнали и Судурпашим в западната част на страната, с височина между 5970 м и 7132 м. Това са сред най-бедните и най-слабо развити райони в Непал.

„Въпреки невероятната им красота, броят на туристите и алпинистите тук е много малък заради трудния достъп. Надяваме се, че новата мярка ще промени това“, казва Химал Гаутам, директор на отдела по туризъм на Непал. „Те могат да създадат работни места, да носят доходи и да укрепват местната икономика“, допълва той, цитиран от The Kathmandu Post.

Все още обаче няма яснота дали властите ще подобрят инфраструктурата и връзките с тези райони, както и доколко местните общности са готови да посрещнат евентуалния наплив от катерачи.

Исторически погледнато, интересът към тези 97 върха е бил слаб – през последните две години само 68 души са се опитвали да ги изкачат. За сравнение, само през 2024 г. за Еверест са били издадени около 421 разрешителни.

Еверест, висок 8849 м, през последните години страда от пренаселеност, екологични проблеми и поредица фатални инциденти. През април 2024 г. Върховният съд на Непал нареди на правителството да ограничи броя на разрешителните, като подчерта, че „капацитетът на планините трябва да се зачита“.

През януари тази година беше обявено увеличение на таксите с 36%. За тези, които се опитат да изкачат Еверест извън пиковия сезон от април до май, цената ще бъде 7500 долара през септември–ноември и 3750 долара през декември–февруари.

Паралелно парламентът обсъжда нов закон, според който всеки, желаещ да изкачи Еверест, първо трябва да е покорил връх в Непал с височина над 7000 м. Това прави планините в Карнали и Судурпашим „идеални тренировъчни площадки“, отбелязва The Kathmandu Post.

