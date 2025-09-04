Свят

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

4 септември 2025, 17:05
П равителството в Непал каза днес, че блокира повечето социални мрежи в страната, сред които Фейсбук, Ютюб и X, тъй като компаниите не спазват регулациите, които правителството изисква, предаде "Асошиейтед прес". 

Министърът на комуникациите и информационните технологии Притхви Суба Гурунг заяви, че около 20 социални мрежи, които се използват в Непал, са получили многократни предупреждения да регистрират официално своите компании в страната.

Платформите ще бъдат блокирани незабавно, каза той.

Тикток, Вайбър и три други социални мрежи ще имат право да оперират в Непал, защото са се регистрирали при правителството.

Правителството на Непал е поискало от компаниите да има представител или друго лице за контакт в страната. То е внесло законопроект в парламента, чиято цел е да гарантира, че социалните платформи се управляват правилно, отговорно и подлежат на отчетност. 

Законопроектът, който все още не е обсъден напълно в парламента, е критикуван като инструмент за цензура и наказание на опоненти, които изразяват протестните си виждания онлайн. Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване и да наруши основните права на гражданите.

Длъжностни лица заявиха, че е необходимо да се въведат закони за наблюдение на социалните медии и да се гарантира, че както потребителите, така и компаниите са отговорни и отчетни за това, което споделят и което се публикува или казва на тези платформи.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
