12 години, след като застреля приятелката си: Новият живот на Оскар Писториус

О скар Писториус се радва на нов живот с приятелката си, която поразително прилича на покойната Рейва Стеенкамп. Той живее в луксозно имение за милиони в Южна Африка, 12 години след като застреля бившата си приятелка.

Бившият параолимпиец, който бе опозорен след трагичния инцидент, беше освободен предсрочно миналата година, след като прекара девет години зад решетките за убийството на г-жа Стеенкамп.

Днес, 38-годишният Писториус вече не се появява в скъпия дом на чичо си в Претория. Вместо това той се опитва да се върне към нормалния живот, като тренира бягане в частното имение, където живее. Прякорът му "Блейд Рънър", даден му заради протезите на краката му, отново придобива актуалност, тъй като Писториус се стреми да възстанови физическата си форма.

Oscar Pistorius' new life 12 years to the day after blasting his lover to death: How Blade Runner has a Reeva Steenkamp-lookalike girlfriend and lives in plush mansion while 'trying to get back in shape' after jail release https://t.co/W6ADOFj1B1 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 14, 2025

Детективът и телевизионен водещ Марк Уилямс-Томас, който поддържа контакт с него, споделя пред Daily Telegraph, че след години в затвора Писториус прави всичко възможно да възстанови физическото и психическото си състояние.

„Упражненията винаги са били важни за Оскар. Той знае колко е важно да бъде във форма и да поддържа здравето си. Когато излезе от затвора, беше просто сянка на себе си – изтощен, както психически, така и физически. Сега е много по-добре“, казва Уилямс-Томас.

Освен че прекарва време в тренировки, Писториус доброволства в местна църква, където мете подове, и стартира нова благотворителна организация.

Новата му любов

Според последните слухове Писториус има нова жена в живота си – 35-годишната бизнес консултантка Рита Грейлинг, която живее наблизо. Тя е дъщеря на милионери, които от десетилетия са близки със семейството на Писториус.

Макар че двойката не афишира връзката си, източници разкриват пред MailOnline, че Писториус е „обсебен“ от Грейлинг и дори има намерение да се ожени за нея и да създаде семейство.

Макар да не споменава директно Рита, членовете на семейството му следят нейните социални мрежи. Брат му Карл я следва в Instagram, а чичото на Писториус – Лео, поддържа връзка с баща ѝ. Дори съпругата на Лео, Хермине, е приятелка във Facebook с Грейлинг и нейния брат.

Семейството на Рейва осъжда връзката

Новата връзка на Писториус предизвиква недоволство у семейството на Рейва Стеенкамп. Майка ѝ, Джун Стеенкамп, изрази своята загриженост:

„Бих се притеснявала за безопасността на всяка жена, която влиза в контакт с него.“

South African Oscar Pistorius ‘blade runner’ was released on parole last year after murdering his girlfriend in 2013 and has opted to keep a low profile.



This is what his life looks like now ⬇️https://t.co/vPmrtpbv9L#TelegraphSport pic.twitter.com/lQGxOQbZ29 — Telegraph Sport (@TelegraphSport) February 14, 2025

Спорният случай и настоящите ограничения

Оскар Писториус застреля Рейва Стеенкамп в ранните часове на 14 февруари 2013 г. Той твърди, че стрелял четири пъти през вратата на банята, мислейки, че вътре има крадец, без да осъзнае, че приятелката му е зад вратата.

През 2014 г. той беше осъден на пет години затвор за убийство, но през 2016 г. Върховният съд на Южна Африка промени присъдата му на убийство и удължи наказанието му с още шест години.

В интервю за Уилямс-Томас, дадено през същата година, Писториус споделя:

„Аз отнех живота на Рийва и трябва да живея с това. Усещам мириса на кръвта, чувствам топлината ѝ по ръцете си. Да знаеш, че това е твоя вина, е непоносимо.“

Дори след освобождаването си, Писториус остава под строг контрол. Той има още четири години предсрочно освобождаване, като му е забранено да употребява алкохол, да борави с оръжие и да посещава нощни клубове в Претория и Йоханесбург.

Той е под наблюдението на Министерството на изправителните служби на Южна Африка, като служители редовно го проверяват, за да се уверят, че спазва наложените ограничения. Освен това преминава през сесии за овладяване на гнева, за да предотврати нови изблици на агресия.

Oscar Pistorius 'was a shadow' as details of new life emerge 12 years on from Reeva Steenkamp murder https://t.co/3l8kdoW7s9 — GB News (@GBNEWS) February 16, 2025

Живот в сянка

Според източници, близки до него, Писториус избягва публичността и се опитва да води уединен начин на живот.

„Той се опитва да възстанови живота си по тих начин – не посещава барове и ресторанти, не се появява на публични места. Целта му е да се реинтегрира в обществото чрез тесен кръг от хора, които познава от години. Това става бавно, но се случва“, разказва източник пред MailOnline.

През последните три месеца слуховете за новата му връзка стават все по-интензивни, което показва, че Писториус все пак намира път към нова глава от живота си.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase