Оскар Писториус - "най-бързият човек без крака", убил приятелката си на Свети Валентин, е отново влюбен

О съденият за убийство Оскар Писториус е намерил нова любов със зашеметяваща блондинка само няколко месеца след като бе освободен предсрочно от строг затвор.

(Във видеото: Освободиха преждевременно параолимпиец, осъден за убийството на приятелката си)

38-годишният параолимпиец Писториус излежа девет години зад решетките за ужасяващото убийство на приятелката си Рийва Стеенкамп в дома им в Южна Африка.

Мъжът, който е с двойна ампутация на краката, наричан „Блейд Рънър“ заради протезите, които използва, за да се състезава на олимпийските и параолимпийските игри, я уби в банята.

