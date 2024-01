11 години след убийството на приятелката си: Освободиха условно Оскар Писториус

О скар Писториус беше освободен условно близо 11 години след убийството на приятелката си в случай, нашумял в световните новини.

Бившият параолимпийски шампион - някога известен като "бегач по острието" - получи условно освобождаване през ноември и днес напусна южноафриканския затвор и сега е у дома, съобщи отделът на поправителните служби на Южна Африка.

Писториус застреля Рийва Стийнкамп на Свети Валентин през 2013 г. в дома си в Претория, Южна Африка .

Ex-Paralympian Oscar Pistorius released from jail on parole, 11 years after murdering girlfriend Reeva Steenkamp https://t.co/z5xrWlWBxN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 5, 2024

37-годишният мъж каза, че е стрелял с пистолета си през вратата на банята, след като я сбъркал с натрапник.

Прокурорите казаха, че убийството е било предумишлено и той е застрелял г-жа Стеенкамп, след като тя е избягала в тоалетната след скандал.

Условното освобождаване ще продължи до декември 2029 г. и Писториус ще подлежи на ограничения и ще бъде наблюдаван от служител на поправителните служби.

Източник: БГНЕС

Той също трябва да посещава терапия за проблеми с гнева и „проблеми с насилието, основано на пола“, и ще полага общественополезен труд.

В изявление, споделено от семейния адвокат на Рийва Стийнкамп, ​​майката на г-жа Стийнкамп каза: „Никога не може да има справедливост, ако вашият любим човек никога не се върне и никакво време, което е излежано, няма да върне Рийва“.

„Ние, които оставаме, сме тези, които излежаваме доживотна присъда“, каза Джун Стеенкамп, добавяйки, че единственото ѝ желание е да бъде оставена да живее в мир след освобождаването на Писториус под предсрочно освобождаване.

BREAKING: Disgraced Olympic sprinter Oscar Pistorius was released from a South African prison on parole Friday, nearly 11 years after the Valentine's Day slaying of his girlfriend, officials said. https://t.co/GfuEd6nNda — NBC News (@NBCNews) January 5, 2024

Писториус първоначално не беше признат за виновен в убийство и осъден за умишлено убийство (еквивалентно на непредумишлено убийство) в случай, излъчен на живо по телевизията. Той беше осъден на пет години през 2014 г. и в крайна сметка освободен под домашен арест.

Година по-късно присъдата е отменена от върховния съд на Южна Африка и той е признат за виновен в убийство.

Писториус получи шест години през 2016 г. - по-късно увеличен на 13 години и пет месеца, след като беше счетено за "шокиращо снизходителен".

Paralympic gold medallist Oscar Pistorius has been released from a South African prison 11 years after shooting dead his girlfriend Reeva Steenkamp.



But who was Oscar Pistorius before he became a convicted murderer? 👇 https://t.co/ddPrA1Cntn pic.twitter.com/59TaEHUyRg — Sky News (@SkyNews) January 5, 2024

Сериозните нарушители имат право на условно освобождаване в Южна Африка, след като излежат поне половината от присъдата си.

На Писториус беше отказано условно освобождаване през март 2023 г., след като съд каза, че е подал молба твърде рано. Неговият адвокат обаче каза, че изчисленията на съда са били грешка и осем месеца по-късно решението е взето според него.