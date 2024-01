От "най-бързият мъж без крака" до осъден убиец: Кой е Оскар Писториус

П роцесът срещу "бегача по острието", Оскар Писториус завладя света през 2014 г., когато той беше осъден за убийството на приятелката си Рийва Стийнкамп.

Писториус е излежал поне половината от присъдата си и през ноември се сблъска с втори шанс за условно освобождаване.

Решено е, че 37-годишният може да бъде освободен, почти 11 години след убийството на Рийва Стеенкамп.

Условното освобождаване ще продължи от януари 2024 г. до декември 2029 г., а с него идват и редица условия. Писториус трябва да посещава терапия за проблеми с гнева и "проблеми с насилието, основано на пола". Той ще трябва да полага общественополезен труд, съобщава Sky News. Очаква се той да прекара този период в имението на чичо си в богато предградие - същото място, където остана по време на процеса.

Кой е Оскар Писториус?

Оскар Писториус е бивш олимпийски и параолимпийски спортист - и осъден убиец.

Той е роден в Южна Африка през 1986 г. На 11 месеца двата му крака били ампутирани поради вроден дефект. Той бяга с протези, а оттам идва и прякорът му "бегач по острието".

До 2013 г. той е известен най-вече със спортните си успехи, като спечели злато на Параолимпийските игри и влезе в историята като първия човек с двойна ампутация, който се състезава на Олимпиадата.

Sky News припомня, че сутринта на 14 февруари 2013 г. Писториус е застрелял приятелката си в дома си в Претория, Южна Африка.

Убийството на Рийва Стеенкамп

29-годишната Стеенкамп е била застреляна от Писториус, докато била в баняна. Писториус винаги е настоявал, че стрелбата е била грешка, казвайки, че е смятал, че в къщата има натрапник и се е изплашил за безопасността си.

Той произвел четири изстрела през заключена врата на банята, като уцелил Стеенкамп в главата, бедрото и ръката. Писториус твърди в съда, че едва когато е разбил вратата с бухалка за крикет, е разбрал кой стои зад нея.

Обвинението твърди, че убийството е било предумишлено и Писториус я е застрелял след спор.

През годините експерти изтъквали твърдението, че Писториус е носел протезите си за крака по време на стрелбата. Според разследващите времето, необходимо за поставянето им, е доказателство за предумисъл.

Промяна на обвинения и присъди

Писториус първоначално не е бил признат за виновен в убийство и вместо това е бил осъден за умишлено убийство.

Той е бил осъден на пет години през 2014 г. В крайна сметка Писториус бил освободен от затвора и поставен под домашен арест.

През 2015 г. тази присъда била отменена, когато Върховният апелативен съд на Южна Африка го признава за виновен в убийство.

Той бил осъден на шест години затвор - които след това били увеличени на 13 години и пет месеца през 2017 г., след като присъдата била счетена за "твърде лека" .

June Steenkamp says the parole of Oscar Pistorius has affirmed her and her late husband Barry's belief in the South African justice system. June's daughter, Reeva, was shot and killed by Pistorius in 2013. #DStv403 #eNCA pic.twitter.com/7I2ANF5tfa