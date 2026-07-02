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Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

България е втора по годишен ръст на цените и първа по поскъпване спрямо предходното тримесечие

Маргарита Костадинова

2 юли 2026, 14:58
Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС
Източник: Архив

Цените на жилищата в България продължават да растат с един от най-бързите темпове в Европейския съюз. През първото тримесечие на 2026 г. те са се повишили с 14,8% на годишна база, показват данните на Евростат.

Това поставя страната ни на второ място в ЕС по ръст на жилищните цени. По-високо поскъпване е отчетено само в Португалия – 17,8%. След България се нарежда Словакия с ръст от 14,4%.

Средно за еврозоната цените на жилищата са се повишили с 4,7% спрямо същия период на миналата година, а в целия ЕС – с 5,1%. Това означава, че ръстът у нас е почти три пъти по-висок от средния за Европейския съюз.

На тримесечна база България е начело в ЕС. Спрямо последните три месеца на 2025 г. жилищата у нас са поскъпнали с 6,2%. Следват Португалия с 3,8% и Словакия с 3,6%.

В еврозоната цените на жилищата са се повишили с 1% спрямо предходното тримесечие, а в ЕС – с 1,2%. Спад на тримесечна база е отчетен в Белгия и Финландия – по 0,8%, Франция – 0,6%, и Унгария – 0,5%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, само Финландия отчита годишно понижение на цените на жилищата – с 2%.

Данните показват, че пазарът на имоти в България остава сред най-динамичните в Европа. Поскъпването у нас е значително над средните нива за ЕС и еврозоната както на годишна, така и на тримесечна база.

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Евростат отчита и ръст на наемите. През първото тримесечие на 2026 г. те са се увеличили с 3% на годишна база в ЕС и с 0,7% спрямо предходното тримесечие.

При сравнение на първото тримесечие на 2026 г. със средното равнище за 2025 г. цените на жилищата са се повишили по-бързо от наемите в 19 държави членки. Най-голям ръст на жилищните цени е отчетен в Португалия – 10,3%, България – 9,4%, и Словакия – 9,1%.

За същия период наемите са нараснали във всички държави членки с изключение на Словения, където са намалели с 0,9%, и Финландия, където са останали без промяна. Най-силен ръст на наемите е отчетен в Хърватия – 21,9%, следвана от България – 6,4%, и Гърция – 5%.

България е на първо място по поскъпване на строителството в Европейския съюз

Според Евростат от 2015 г. насам цените на жилищата и наемите в ЕС се движат нагоре, но при жилищата колебанията са по-силни. През последните години цените на имотите в много държави растат по-бързо от наемите, което засилва натиска върху достъпността на жилищата.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: ЕВростат    
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