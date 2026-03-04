Любопитно

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Откритието демонстрира „силно гъвкава и адаптивна стратегия за препитание“, казват изследователите

4 март 2026, 06:39
Древните хора са се хранили с върховен хищник
Източник: iStock

Н ово изследване разкри, че древните хора в Южна Арабия са се хранили с върховен хищник - акули, съобщава Fox News. Изследването, публикувано наскоро в списанието Antiquity, се фокусира върху гробница във Вади Нафун, археологически обект в Оман, датиращ от 5-то хилядолетие пр.н.е.

В съобщение за пресата от януари от Археологическия институт на Чешката академия на науките (ARUP) в Прага, служители заявиха, че мегалитната гробница предоставя „подробни доказателства до момента за диетата и мобилността на неолитните общности в региона“.

Археолозите работят на обекта от 2020 г., ориентирайки се в сух климат, който е запазил много малко органични останки. В резултат на това те събрали проби от зъби и ги анализирали в Чехия.

Антропологът Иржи Шнебергер заяви, че екипът е използвал анализ на стабилни изотопи, за да реконструира диетите на древните хора , което предполага вероятност за месо от акула, се отбелязва в съобщението.

„Въз основа на предварителните резултати от анализа на стабилни изотопи, използван за реконструкция на диетата, ние смятаме, че популацията, която изследвахме, може да е разчитала на месо от акула като един от основните си източници на храна и хранителни вещества“, каза той.

„Изследването е първото по рода си. За първи път успяхме да документираме специализиран лов на морски хищници, използвайки данни от природните науки, директно чрез анализ на местната погребана общност. Връзката на тази погребална общност с акулите е изключително интересна и представлява ново откритие – не само за праисторическа Арабия, но и за всички неолитни култури в сухите райони“, каза Алжбета Даниелисова, археолог в ARUP и ръководител на експедицията.

Тя добави: „Знаем, че това не са просто обикновени протеини, а протеини от самия връх на хранителната верига.“

Fox News Digital се свърза с Даниелисова за коментар, но не получи отговор веднага.

Експертите смятат, че проучването ще има международно значение и изследванията на обекта - и на намерените там зъби - продължават.

Резултатите досега, според изследователите, са доказателство за „силно гъвкава и адаптивна стратегия за препитание — съчетаваща лов, събирачество, пастирство и систематична експлоатация на морските ресурси“.

В съобщението се добавя, че „в глобален мащаб откритията показват как хората са се адаптирали към широк спектър от условия на околната среда и климата“. Те също така потвърждават, че Уади Нафун е функционирал повече от три века като централно ритуално място, което е обединявало различни групи в региона“.

Източник: Fox News    
Древни хора Хранене с акули Археология Оман Неолит Вади Нафун Реконструкция на диета Южна Арабия Изотопен анализ Морски ресурси
Последвайте ни
От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

Откриха човешки кости край село Понор

Откриха човешки кости край село Понор

Защо Швеция наема килии в Естония

Защо Швеция наема килии в Естония

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 8 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 10 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 8 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

Любопитно Преди 11 минути

Първите движения за деня играят важна роля за това как се чувства гърбът ви с течение на деня

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

Любопитно Преди 12 минути

През 2025 г. потребителка на TikTok се похвали, че е спечелила над 13 000 долара, продавайки кърма на културисти, убедена, че това ще им помогне да качат мускулна маса

За първи път жена президент прие почетния строй на 3 март

За първи път жена президент прие почетния строй на 3 март

България Преди 11 часа

Президентът подчерта, че този ден е на българската свобода

Иран забрани износа на храни

Иран забрани износа на храни

Свят Преди 12 часа

Правителството дава приоритет на снабдяването на населението с основни стоки

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Свят Преди 12 часа

Пазарите реагират на риска от продължително прекъсване на доставките

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

България Преди 12 часа

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

България Преди 12 часа

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус

Сеул грейна с цветовете на България

Сеул грейна с цветовете на България

Любопитно Преди 13 часа

В бяло, зелено и червено засия футуристичният комплекс от плаващи острови Some Sevit

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

Свят Преди 14 часа

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

България Преди 14 часа

Треньорът и отборът на „Апоел” (Тел Авив) прекараха денонощие в път, за да се приберат

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Свят Преди 14 часа

Зеленски: Путин да види как свършват диктатурите

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Свят Преди 15 часа

Рюте: Няма да позволим да се появи вакуум в сигурността в Западните Балкани

Иран моли ООН да спре войната

Иран моли ООН да спре войната

Свят Преди 15 часа

Службата на ООН за правата на човека призова за разследване на удара срещу девическо училище в Иран

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Свят Преди 15 часа

Ставаме ли свидетели на раждането на доктрината "Тръмп"

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Любопитно Преди 16 часа

Експертите подчертават, че генеративните модели не са разумни

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Свят Преди 16 часа

Работата на водопроводчиците и електротехниците в Киев е изключително важна, особено когато навън са -20 градуса

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Алекс от “Братя” – момчето, което избяга от славата, за да търси мир

Edna.bg

Поредица от обрати и нова елиминация в Кухнята на Ада

Edna.bg

Комо и Интер в тактически шахмат, 0:0 отлага развръзката за Джузепе Меаца

Gong.bg

Страсбург се спаси от провал и е на полуфинал за купата

Gong.bg

Как се предава властта в Иран и кой може да е следващият върховен лидер

Nova.bg

Очаква се да започнат евакуационните полети на наши сънародници, блокирани в Близкия изток

Nova.bg