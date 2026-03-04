Древните хора са се хранили с върховен хищник

Н ово изследване разкри, че древните хора в Южна Арабия са се хранили с върховен хищник - акули, съобщава Fox News. Изследването, публикувано наскоро в списанието Antiquity, се фокусира върху гробница във Вади Нафун, археологически обект в Оман, датиращ от 5-то хилядолетие пр.н.е.

В съобщение за пресата от януари от Археологическия институт на Чешката академия на науките (ARUP) в Прага, служители заявиха, че мегалитната гробница предоставя „подробни доказателства до момента за диетата и мобилността на неолитните общности в региона“.

Археолозите работят на обекта от 2020 г., ориентирайки се в сух климат, който е запазил много малко органични останки. В резултат на това те събрали проби от зъби и ги анализирали в Чехия.

Антропологът Иржи Шнебергер заяви, че екипът е използвал анализ на стабилни изотопи, за да реконструира диетите на древните хора , което предполага вероятност за месо от акула, се отбелязва в съобщението.

„Въз основа на предварителните резултати от анализа на стабилни изотопи, използван за реконструкция на диетата, ние смятаме, че популацията, която изследвахме, може да е разчитала на месо от акула като един от основните си източници на храна и хранителни вещества“, каза той.

„Изследването е първото по рода си. За първи път успяхме да документираме специализиран лов на морски хищници, използвайки данни от природните науки, директно чрез анализ на местната погребана общност. Връзката на тази погребална общност с акулите е изключително интересна и представлява ново откритие – не само за праисторическа Арабия, но и за всички неолитни култури в сухите райони“, каза Алжбета Даниелисова, археолог в ARUP и ръководител на експедицията.

Тя добави: „Знаем, че това не са просто обикновени протеини, а протеини от самия връх на хранителната верига.“

Fox News Digital се свърза с Даниелисова за коментар, но не получи отговор веднага.

Експертите смятат, че проучването ще има международно значение и изследванията на обекта - и на намерените там зъби - продължават.

Резултатите досега, според изследователите, са доказателство за „силно гъвкава и адаптивна стратегия за препитание — съчетаваща лов, събирачество, пастирство и систематична експлоатация на морските ресурси“.

В съобщението се добавя, че „в глобален мащаб откритията показват как хората са се адаптирали към широк спектър от условия на околната среда и климата“. Те също така потвърждават, че Уади Нафун е функционирал повече от три века като централно ритуално място, което е обединявало различни групи в региона“.