Диана Григореску приключи участието си в Hell's Kitchen

Тя даде ексклузивно интервю за подкаста “Кухнята след Ада”

4 март 2026, 06:52
Диана Григореску приключи участието си в Hell’s Kitchen
М едицинската сестра и хоби кулинар Диана Григореску беше елиминирана от Hell’s Kitchen тази вечер. След незадоволително представяне в предизвикателствата, шеф Виктор Ангелов взе решение да сложи край на участието й в надпреварата.

Вечерта в Кухнята на Ада започна със забавен кулинарен скрабъл, в който двата отбора премериха сили за продукти в отборното предизвикателство. Сините успяха да приготвят по-впечатляващи чинии, а за награда получиха посещение при близките на острието Събков в Пловдив. Червените демонстрираха разочароващи ястия, които донесоха на Маргарита и Симона оранжеви престилки.

Всяка от тях получи възможност да заслужи куртката си обратно, заставайки начело на една от двете кухни за вечерната резервация. Младата Симона не успя да овладее хаоса сред своите съотборници, но грешките на Григореску на станция “Сосове” се оказаха решаващи за отпадането й. При Сините Маргарита съумя да обедини мъжете и да изведе отбора до завършване на финалната поръчка. 

Елиминираната Григореску е гост в следващия епизод на официалния подкаст “Кухнята след Ада”, където разказва за незабравимото изживяване в кулинарното риалити, за конфликтите при Червените и за благородната си професия. Епизодът е наличен в  NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Гурме предизвикателствата в най-горещия ресторант в България продължават утре вечер с нови рецепти, драматични моменти и съревнования. Не пропускайте Hell’s Kitchen в сряда, 4 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във FacebookInstagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

 

