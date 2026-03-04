България

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

4 март 2026, 06:30
От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда
Източник: Thinkstock/Guliver

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ отново, главно в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София – около 1°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност.

В сряда ще преобладава слънчево време. Преди обяд мъгливо ще бъде все още на места в равнините и низините. След обяд над Западна България високата и средната облачност ще се увеличава. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието – между 7° и 10°, за София – около 14°.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е от 4°-6° по северното крайбрежие до 7°-8° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозните температури на НИМХ за сряда, 4 март
Прогнозните температури на НИМХ за сряда, 4 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 58 мин. и залязва в 18 ч. и 20 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 22 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 15 мин. и изгрява в 19 ч. и 37 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение. През нощта срещу четвъртък облачността ще се увеличи и в четвъртък на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1800-1900 м – от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 11° и 16°, по-ниски във високите полета в Западна България.

В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух.

Източник: НИМХ    
От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

