Свят

Заради ескалацията в Близкия изток: Макрон изпраща в Средиземно море самолетоносача "Шарл де Гол"

Френският лидер посочи, че през последните няколко часа в Близкия изток са били изпратени изтребители "Рафал", системи за противовъздушна отбрана и радари

4 март 2026, 08:19
Катар: Иранска балистична ракета порази американската база

Катар: Иранска балистична ракета порази американската база "Ал Удейд"
Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?
Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ
Иранска опозиционна медия: Синът на аятолах Али Хаменей е избран за негов наследник

Иранска опозиционна медия: Синът на аятолах Али Хаменей е избран за негов наследник
Дани Данон: САЩ и Израел имат въздушно надмощие над Иран

Дани Данон: САЩ и Израел имат въздушно надмощие над Иран
Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията
Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб
Иран удари американски посолства в Близкия изток

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви, че изпраща в Средиземно море авионосна група, водена от самолетоносача "Шарл де Гол", за да помогне за защитата на съюзниците си в хода на ескалацията на военните действия в Близкия изток, предаде Франс прес.

"С оглед на нестабилната ситуация и несигурността през следващите дни разпоредих самолетоносачът "Шарл де Гол", неговата авионосна група и ескортиращите го фрегати да се насочат към Средиземно море", заяви Макрон в обръщение към нацията, което бе излъчено тази вечер.

Френският лидер посочи, че през последните няколко часа в Близкия изток са били изпратени изтребители "Рафал", системи за противовъздушна отбрана и радари.

Париж праща самолетоносач с 26 изтребителя срещу ИД

"Ще продължим с тези усилия толкова дълго, колкото е необходимо", каза още френският президент.

Макрон мотивира решението си с въздушната атака, която бе предприета в понеделник срещу британската военновъздушна база в Кипър. Макрон подчерта, че Кипър е страна членка на ЕС, с която Франция неотдавна подписа договор за стратегическо сътрудничество.

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

"Това изисква нашата подкрепа. Ето защо реших да изпратя допълнителни средства за противовъздушна отбрана, заедно с френска фрегата "Лангедок" (Languedoc), която ще пристигне край бреговете на Кипър по-късно тази вечер", поясни Макрон.

Външният министър на Франция Жан-Ноел Баро заяви по-рано във вторник в ефира на телевизия БФМТВ, че изтребители "Рафал" са били изпратени да защитават въздушното пространство над френските бази в Близкия изток.

Баро уточни, че става въпрос за военноморски и военновъздушни бази в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Той не даде точен отговор на въпроса дали Франция е била атакувана, след като един от обектите на територията на военноморската база в ОАЕ беше ударен от дрон. Министърът само отбеляза, че щетите са били "изключително ограничени и чисто материални". "Не може да се каже със сигурност, че именно Франция е била целта, нужно ни е време, за да проучим обстоятелствата около случилото се, понеже ситуацията е прекалено сериозна, за да действаме необмислено", обясни Баро.

Източник: БТА, Николай Велев    
Еманюел Макрон Френска армия Самолетоносач Шарл де Гол Средиземноморие Близък изток Военна ескалация Защита на съюзници Кипър Противовъздушна отбрана Изтребители Рафал
Последвайте ни

По темата

Петър Карабоев с

Петър Карабоев с "най-зловещата история": Има 4 сценария на кризата в Близкия изток

Иранска опозиционна медия: Синът на аятолах Али Хаменей е избран за негов наследник

Иранска опозиционна медия: Синът на аятолах Али Хаменей е избран за негов наследник

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

Платили сме повече данъци върху доходите

Платили сме повече данъци върху доходите

pariteni.bg
Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 11 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 13 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 12 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

CNN: ЦРУ въоръжава тайно кюрдите, за да разпали въстание в Иран

Свят Преди 4 минути

Иранските кюрдски въоръжени групи разполагат с хиляди бойци, действащи по протежение на границата между Ирак и Иран, основно в кюрдския регион на Ирак

<p>Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след часовете</p>

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

България Преди 19 минути

Двамата разговаряха за развитието на масовия спорт сред деца и ученици

Израел атакува иранската столица Техеран

Израел започна нова атака срещу Иран

Свят Преди 38 минути

Според израелската армия Иран отново е обстрелвал Израел

Почитаме паметта на светец, пример за вяра и смирение! Имен ден имат...

Почитаме паметта на светец, пример за вяра и смирение! Имен ден имат...

Любопитно Преди 1 час

Имен ден празнуват днес Герасим, Гера, Герчо, Геро, Гюро

<p>Уолстрийт е на червено</p>

Заради конфликта с Иран: Европейските борси се сринаха, Уолстрийт също е на червено

Пари Преди 2 часа

"Военните действия се възприемат като политическа ескалация, но за финансовите пазари те представляват преди всичко енергийно събитие"

<p>НС изслушва министър&nbsp;Христанов за негови назначения</p>

НС изслушва служебния министър на земеделието Иван Христанов за негови назначения

България Преди 2 часа

От ИТН прочетоха декларация с информация за Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет

Срокът за регистрация на партиите и коалициите изтича

Срокът за регистрация на партиите и коалициите изтича

България Преди 2 часа

До днес ЦИК следва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания

Диана Григореску приключи участието си в Hell’s Kitchen

Диана Григореску приключи участието си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Тя даде ексклузивно интервю за подкаста “Кухнята след Ада”

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

Любопитно Преди 3 часа

Първите движения за деня играят важна роля за това как се чувства гърбът ви с течение на деня

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

Любопитно Преди 3 часа

През 2025 г. потребителка на TikTok се похвали, че е спечелила над 13 000 долара, продавайки кърма на културисти, убедена, че това ще им помогне да качат мускулна маса

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Любопитно Преди 3 часа

Откритието демонстрира „силно гъвкава и адаптивна стратегия за препитание“, казват изследователите

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

В свят, в който дълго време беше модерно да изглеждаш богат, дори когато не си, се появи неочакван обрат

Защо Швеция наема килии в Естония

Защо Швеция наема килии в Естония

Свят Преди 3 часа

Затворите в Швеция са препълнени докрай - това кара страната да прибегне до необичайно решение

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Тръмп обяви „най-лошия сценарий“ за Иран

Тръмп обяви „най-лошия сценарий“ за Иран

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Това може да се случи. Не искаме да се случи

Израел удари избора на наследник на аятолах Хаменей

Израел удари избора на наследник на аятолах Хаменей

Свят Преди 13 часа

Жителите на столицата, в която живеят около 15 милиона души, съобщиха за едни от най-тежките бомбардировки от началото на конфликта

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Диана Григореску приключи участието си в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 март, сряда

Edna.bg

Родриго изля душата си след ужасяващата контузия

Gong.bg

Видал на прегледи преди мача с Левски

Gong.bg

След агресия на пътя и счупена челюст: Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и три години чака справедливост

Nova.bg

Ирански медии: Вторият син на Али Хаменей е новият аятолах

Nova.bg