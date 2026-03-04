Свят

Синът на аятолах Али Хаменей се очертава като водещ кандидат за негов наследник

Ако Моджтаба Хаменей бъде избран от висшите духовници на Иран, това може да означава победа за твърдолинейните кръгове, заяви анализатор

Обновена преди 4 минути / 4 март 2026, 07:42
Заради ескалацията в Близкия изток: Макрон изпраща в Средиземно море самолетоносача

Заради ескалацията в Близкия изток: Макрон изпраща в Средиземно море самолетоносача "Шарл де Гол"
Дани Данон: САЩ и Израел имат въздушно надмощие над Иран

Дани Данон: САЩ и Израел имат въздушно надмощие над Иран
Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията
Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб
Иран удари американски посолства в Близкия изток

Иран удари американски посолства в Близкия изток
Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут
Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро
САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

В исшите духовници, отговорни за избора на следващия върховен лидер на Иран, са се събрали във вторник, за да обсъдят въпроса, като синът на убития бивш лидер, аятолах Али Хаменей, се е очертал като категоричен фаворит, според трима ирански представители, запознати с обсъжданията.

По думите на източниците духовниците са обмисляли да обявят още в сряда сутринта, че синът му, Моджтаба Хаменей, ще бъде негов наследник, но някои са изразили резерви, опасявайки се, че това може да го превърне в мишена за Съединените щати и Израел. Те са говорили при условие за анонимност заради чувствителния характер на вътрешните обсъждания.

Духовниците, известни като Събранието на експертите, са провели две виртуални срещи - една сутринта и една вечерта, според източниците. Израел е нанесъл удар по сграда в Кум, един от основните центрове на шиитската власт, където събранието е трябвало да заседава и да избере новия върховен лидер, но сградата е била празна, съобщи информационната агенция Fars, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).

Вали Наср, експерт по Иран и шиитския ислям в университета "Джонс Хопкинс", заяви, че изборът на Моджтаба Хаменей би бил изненадващ и потенциално показателен.

"От дълго време се смяташе, че той е подготвян за наследник", каза Наср. "Но през последните две години изглеждаше, че темата е отпаднала от дневния ред. Ако бъде избран, това означава, че много по-твърдолинейното крило на Революционната гвардия в режима вече държи властта."

Местни медии предават, че Иранското експертно събрание е избрало сина на Али Хаменей, Моджтаба, за следващ върховен лидер под натиск от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. 

56-годишният Моджтаба Хаменей е влиятелна, макар и затворена за публичността фигура, действала в сянката на властта на баща си, който беше убит в събота при съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран.

Моджтаба Хаменей е известен с близките си връзки с Революционната гвардия. Според тримата представители именно гвардейците са настоявали за неговото назначаване, аргументирайки се, че той притежава необходимите качества да ръководи Иран в настоящия период на криза.

"Моджтаба е най-разумният избор в момента, защото е изключително добре запознат с управлението и координацията на структурите за сигурност и военния апарат", заяви анализаторът в Техеран Мехди Рахмати. "Той вече отговаряше за това."

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
12 снимки
Иран
Иран
иран
иран

Рахмати обаче отбеляза, че не всички ще бъдат доволни.

"Част от обществото ще реагира негативно и остро на това решение и ще последва ответна реакция", прогнозира той.

Поддръжниците на правителството ще възприемат неговото издигане като продължение на управлението на лидер, когото смятат за мъченик, и бързо ще го подкрепят, каза Рахмати. Противниците на властта обаче също ще го разглеждат като продължение на режима, който през последните месеци е убил стотици протестиращи.

Сред другите кандидати, очертали се като финалисти, са Алиреза Арафи, духовник и юрист, част от тричленния преходен съвет за ръководство, назначен след убийството на аятолах Хаменей, и Сейед Хасан Хомейни, внук на основателя на Ислямската революция аятолах Рухолах Хомейни.

Кой ще наследи Али Хаменей, ако той изчезне

И Арафи, и Хомейни се възприемат като умерени фигури, като вторият е близък до маргинализираното реформистко политическо крило в Иран.

Абдолреза Давари, политик, близък до Моджтаба Хаменей, заяви в публични изказвания и в интервюта за The New York Times, че ако Хаменей наследи баща си, може да се утвърди като фигура в стила на саудитския лидер Мохамед бин Салман.

"Той е изключително прогресивен", заяви Давари в съобщение преди войната. "Възприемайте неговото назначаване като смяна на кожата."

Вижте в нашата галерия: Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток
29 снимки
Иран
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей

По-рано във вторник, на пресконференция във Вашингтон, президентът Тръмп заяви, че много от хората, които неговата администрация е разглеждала като потенциални лидери на Иран, са били убити от събота насам. "Съвсем скоро няма да познаваме никого", каза той.

Попитан за най-лошия възможен сценарий в Иран, той заяви: "Предполагам, че най-лошият вариант би бил да направим това, а след това да дойде на власт някой толкова лош, колкото предишния. Нали, това може да се случи. Не искаме това да се случи."

Събранието на експертите се състои от 88 висши шиитски духовници, избирани чрез обществени избори, и съгласно Конституцията на Иран отговаря за назначаването, надзора и освобождаването на върховния лидер. Това е вторият върховен лидер, който събранието ще избере в 47-годишната история на Ислямската република.

През 1989 г. събранието избра аятолах Хаменей, поверявайки му управлението на новосъздадената теократична държава. В продължение на повече от четири десетилетия той управляваше с абсолютна власт и с малка готовност за промяна.

Съпругата на Моджтаба Хаменей, Захра Адел, майка му Мансуре Ходжасте Багерзаде и негов син са били убити заедно с баща му при ударите в събота, съобщи иранското правителство.

Източник: The New York Times    
Иран Върховен лидер Моджтаба Хаменей Събрание на експертите Корпус на гвардейците на Ислямската революция Наследник на върховния лидер Али Хаменей Удари на САЩ и Израел Иранска политика Шиитски духовници
Последвайте ни

По темата

Заради конфликта с Иран: Европейските борси се сринаха, Уолстрийт също е на червено

Заради конфликта с Иран: Европейските борси се сринаха, Уолстрийт също е на червено

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

Дани Данон: САЩ и Израел имат въздушно надмощие над Иран

Дани Данон: САЩ и Израел имат въздушно надмощие над Иран

Синът на аятолах Али Хаменей се очертава като водещ кандидат за негов наследник

Синът на аятолах Али Хаменей се очертава като водещ кандидат за негов наследник

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 9 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 11 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 10 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заседание на МС: Кадрови промени, позиции за ЕС и финансиране на отбраната

Заседание на МС: Кадрови промени, позиции за ЕС и финансиране на отбраната

България Преди 1 час

Ще бъдат обсъдени осем проекта на решения и постановления, внесени от министър-председателя и ресорни министри

<p>НС изслушва министър&nbsp;Христанов за негови назначения</p>

НС изслушва служебния министър на земеделието Иван Христанов за негови назначения

България Преди 1 час

От ИТН прочетоха декларация с информация за Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

Любопитно Преди 1 час

Първите движения за деня играят важна роля за това как се чувства гърбът ви с течение на деня

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

Любопитно Преди 1 час

През 2025 г. потребителка на TikTok се похвали, че е спечелила над 13 000 долара, продавайки кърма на културисти, убедена, че това ще им помогне да качат мускулна маса

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Любопитно Преди 1 час

Откритието демонстрира „силно гъвкава и адаптивна стратегия за препитание“, казват изследователите

Защо Швеция наема килии в Естония

Защо Швеция наема килии в Естония

Свят Преди 1 час

Затворите в Швеция са препълнени докрай - това кара страната да прибегне до необичайно решение

Израел удари избора на наследник на аятолах Хаменей

Израел удари избора на наследник на аятолах Хаменей

Свят Преди 12 часа

Жителите на столицата, в която живеят около 15 милиона души, съобщиха за едни от най-тежките бомбардировки от началото на конфликта

За първи път жена президент прие почетния строй на 3 март

За първи път жена президент прие почетния строй на 3 март

България Преди 13 часа

Президентът подчерта, че този ден е на българската свобода

Иран забрани износа на храни

Иран забрани износа на храни

Свят Преди 14 часа

Правителството дава приоритет на снабдяването на населението с основни стоки

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

България Преди 14 часа

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

България Преди 14 часа

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус

Сеул грейна с цветовете на България

Сеул грейна с цветовете на България

Любопитно Преди 15 часа

В бяло, зелено и червено засия футуристичният комплекс от плаващи острови Some Sevit

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

Свят Преди 15 часа

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

България Преди 15 часа

Треньорът и отборът на „Апоел” (Тел Авив) прекараха денонощие в път, за да се приберат

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Свят Преди 16 часа

Зеленски: Путин да види как свършват диктатурите

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Свят Преди 16 часа

Рюте: Няма да позволим да се появи вакуум в сигурността в Западните Балкани

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Диана Григореску приключи участието си в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 март, сряда

Edna.bg

ЦСКА ще мие срама след звучния шамар от Септември

Gong.bg

Комо и Интер в тактически шахмат, 0:0 отлага развръзката за Джузепе Меаца

Gong.bg

Как се предава властта в Иран и кой може да е следващият върховен лидер

Nova.bg

След агресия на пътя и счупена челюст: Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и три години чака справедливост

Nova.bg