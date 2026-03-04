България

Заседание на МС: Кадрови промени, позиции за ЕС и финансиране на отбраната

Ще бъдат обсъдени осем проекта на решения и постановления, внесени от министър-председателя и ресорни министри

4 март 2026, 07:07
Заседание на МС: Кадрови промени, позиции за ЕС и финансиране на отбраната
Източник: БТА

К адрови промени в ключови органи към изпълнителната власт, одобряване на национални позиции за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз и въпроси, свързани с финансирането на отбраната и изборния процес, са сред точките в дневния ред на редовното заседание на Министерския съвет днес. Ще бъдат обсъдени осем проекта на решения и постановления, внесени от министър-председателя и ресорни министри, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Служебното правителство ще обсъди проект на решение за определяне на председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и проект на решение за определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора. И двата проекта са внесени от министър-председателя Андрей Гюров. 

В дневния ред е и проект на решение за определяне на председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, също внесен от премиера.

Предвижда се правителството да обсъди и проект на постановление за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. 

В дневния ред е включен и проект на решение за одобряване позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 5 март 2026 г. в Брюксел. 

Министрите ще обсъдят още проект на решение за одобряване на финансиране на Министерството на отбраната за 2026 г.

Източник: БТА, Николета Василева    
Кадрови промени Министерски съвет Европейски съюз Финансиране на отбраната Избори 2026 Пътна безопасност Борба с трафика на хора Противообществени прояви Служебно правителство Правителствени решения
Откриха човешки кости край село Понор

Преди 9 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 11 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 10 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 9 часа
