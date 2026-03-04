„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

Ч ерният пазар на кърма вече не е чак толкова таен.

През 2025 г. потребителка на TikTok се похвали, че е спечелила над 13 000 долара, продавайки кърма на културисти, убедена, че това ще им помогне да качат мускулна маса. В Австралия има съобщения за пациенти с рак, които търсят кърма във Facebook групи, вярвайки, че това ще им помогне за лечението на болестта им, съобщава The Post.

Понякога не искат просто обикновена кърма — искат коластра. Така нареченото златно мляко.

„Коластрата е първата форма на мляко, произвеждана в края на бременността и първите няколко дни след раждането“, обясни Ерин Кени, магистър, регистриран диетолог, специалист по храносмилателно здраве и основател на Nutrition Rewired.

„Богата на антитела и хранителни вещества, тя помага за поддържане на имунната система и развитието на червата на новороденото“.

Кени добавя, че всички женски бозайници произвеждат коластра, която понякога се нарича „течно злато“ заради концентрираните си хранителни и имунни ползи. И днес не само бебетата искат да се докоснат до суперхраната на природата.

Какво представляват добавките с коластра?

Според Кели Кандела, регистриран диетолог и функционален треньор по хранене в Parsly Health, повечето добавки с коластра - включително марката ARMRA, подкрепяна от известни личности - са направени с коластра от крави. Един буркан се продава на дребно на цена между 109 и 119 долара.

Кандела обясни, че добавките с коластра от говежди продукти съдържат много от същите полезни компоненти като човешката коластра, като имуноглобулини, растежни фактори и защитни протеини.

„Тези съединения са това, което дава на коластрата потенциалните ѝ ползи за здравето на червата, имунната подкрепа и възстановяването“, обясни Кандела. „Най-силните и най-последователни доказателства за ползата от говеждия коластра са в червата и имунната система.“

Хиляди марки са се насочили към пазара на коластра, тъй като търсенето се увеличава. През последната година потребителите в САЩ са похарчили 19 милиона долара за добавки с коластра. SPINS отчете 155% скок в продуктите, съдържащи коластра, което я определя като най-бързо развиващата се съставка в това пространство.

Експертите са съгласни, че нарастващата популярност може да се дължи на няколко фактора, включително нови изследвания за ползите от коластрата и препоръки от известни личности.

Ползи от добавката с коластра

Научните данни за коластрата са противоречиви и много експерти са съгласни, че са необходими повече изследвания. Въпреки това, появиха се някои интересни данни, тъй като изследователите започват да изследват неговите широкообхватни ползи.

Преглед от 2022 г. установи, че коластрата може да укрепи чревната лигавица и да намали чревната пропускливост, като по този начин подпомага храносмилателното здраве и имунната функция. Освен това, систематичен преглед от 2024 г. установи, че добавките с коластра намаляват честотата на диарията в 15 от 20-те изследвани проучвания.

Доказано е също, че коластрата намалява риска от инфекции на горните дихателни пътища (ИГД) при студенти и спортисти. Рандомизирано проучване със студенти по медицина, които биха могли да бъдат изложени на по-висок риск поради стрес, натоварване и излагане на стрес, установи, че добавките с коластра осигуряват значителна имунна защита.

Голяма част от изследванията върху коластрата са фокусирани върху спорта. По отношение на тренировките и възстановяването, коластрата изглежда помага на спортистите да поддържат представянето си по време на взискателни тренировъчни периоди. Кандела обаче посочва, че доказателствата за промени в мускулната маса или телесния състав са по-ограничени.

„По-специално за жените има някои доказателства, че локалният коластра може да помогне за подобряване на симптомите, свързани с вагинална сухота“, добави Кандела. „Освен това, ползите от пероралния коластра, включително подкрепа на червата и имунната система, изглежда се отнасят еднакво както за мъжете, така и за жените.“

Някои марки също провеждат собствени проучвания за ползите от коластрата. Клинично проучване с две групи пациенти върху ARMRA установи, че след 12 седмици 86% от потребителите са изпитали по-малко подуване на корема, 80% са наблюдавали подобрения в силата и чистата мускулна маса, а 79% са забелязали по-гъста коса.

Какво трябва да търси човек при избора на висококачествена добавка с коластра?

Не всички добавки с коластра са направени по един и същи начин и с толкова много опции на пазара, за потребителите може да е трудно да знаят откъде да започнат. Експертите подчертават, че потребителите трябва да вземат предвид източника на коластрата и как е била обработена.

„ARMRA използва биопотентна технология със студена верига, която според тях защитава над 400 активни съединения по време на процеса на нагряване“, отбеляза Кейтлин Бедфорд , холистичен нутриционист и основател на Wellness the Right Way.

Бедфорд обясни, че патентованият процес на студена верига заключва мощните съставки, така че потребителите да се възползват максимално, дори ако се доставя в по-малка порция. Ето защо коластрата не трябва да се смесва с горещи течности. Високата температура може да денатурира критични протеини и антитела.

Бедфорд също препоръчва да се търсят марки като ARMRA , които доставят коластра от крави от ферми, хранени с трева, без хормони, антитела или ГМО. ARMRA също така премахва казеина от коластрата си, тъй като той е най-често срещаният алерген в млечните продукти. Това гарантира по-чист продукт, като същевременно запазва пълния му спектър от биоактивни хранителни вещества.

Въпреки че повечето експерти, включително Бедфорд и Кандела, са съгласни, че коластрата обикновено не причинява странични ефекти, тя съдържа лактоза. Поради тази причина не трябва да се използва от хора с истинска алергия към краве мляко. За тези, които имат непоносимост към лактоза, тя може да причини подуване на корема.

„Коластрата не е магия, но е биологично активна и когато висококачествен продукт се приема редовно, той може значително да подпомогне целостта на червата и имунното здраве, особено по време на периоди на стрес, риск от заболяване или тежки тренировки“, заключи Кандела.