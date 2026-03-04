Любопитно

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

През 2025 г. потребителка на TikTok се похвали, че е спечелила над 13 000 долара, продавайки кърма на културисти, убедена, че това ще им помогне да качат мускулна маса

4 март 2026, 06:40
„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата
Източник: iStock

Ч ерният пазар на кърма вече не е чак толкова таен.

През 2025 г. потребителка на TikTok се похвали, че е спечелила над 13 000 долара, продавайки кърма на културисти, убедена, че това ще им помогне да качат мускулна маса. В Австралия има съобщения за пациенти с рак, които търсят кърма във Facebook групи, вярвайки, че това ще им помогне за лечението на болестта им, съобщава The Post.

Понякога не искат просто обикновена кърма — искат коластра. Така нареченото златно мляко.

„Коластрата е първата форма на мляко, произвеждана в края на бременността и първите няколко дни след раждането“, обясни Ерин Кени, магистър, регистриран диетолог, специалист по храносмилателно здраве и основател на Nutrition Rewired.

„Богата на антитела и хранителни вещества, тя помага за поддържане на имунната система и развитието на червата на новороденото“.

Кени добавя, че всички женски бозайници произвеждат коластра, която понякога се нарича „течно злато“ заради концентрираните си хранителни и имунни ползи. И днес не само бебетата искат да се докоснат до суперхраната на природата. 

Какво представляват добавките с коластра?

Според Кели Кандела, регистриран диетолог и функционален треньор по хранене в Parsly Health, повечето добавки с коластра - включително марката ARMRA, подкрепяна от известни личности - са направени с коластра от крави. Един буркан се продава на дребно на цена между 109 и 119 долара.

Кандела обясни, че добавките с коластра от говежди продукти съдържат много от същите полезни компоненти като човешката коластра, като имуноглобулини, растежни фактори и защитни протеини.

„Тези съединения са това, което дава на коластрата потенциалните ѝ ползи за здравето на червата, имунната подкрепа и възстановяването“, обясни Кандела. „Най-силните и най-последователни доказателства за ползата от говеждия коластра са в червата и имунната система.“

Хиляди марки са се насочили към пазара на коластра, тъй като търсенето се увеличава. През последната година потребителите в САЩ са похарчили 19 милиона долара за добавки с коластра. SPINS отчете 155% скок в продуктите, съдържащи коластра, което я определя като най-бързо развиващата се съставка в това пространство.

Експертите са съгласни, че нарастващата популярност може да се дължи на няколко фактора, включително нови изследвания за ползите от коластрата и препоръки от известни личности.

Ползи от добавката с коластра

Научните данни за коластрата са противоречиви и много експерти са съгласни, че са необходими повече изследвания. Въпреки това, появиха се някои интересни данни, тъй като изследователите започват да изследват неговите широкообхватни ползи.

Преглед от 2022 г. установи, че коластрата може да укрепи чревната лигавица и да намали чревната пропускливост, като по този начин подпомага храносмилателното здраве и имунната функция. Освен това, систематичен преглед от 2024 г. установи, че добавките с коластра намаляват честотата на диарията в 15 от 20-те изследвани проучвания.

Доказано е също, че коластрата намалява риска от инфекции на горните дихателни пътища (ИГД) при студенти и спортисти. Рандомизирано проучване със студенти по медицина, които биха могли да бъдат изложени на по-висок риск поради стрес, натоварване и излагане на стрес, установи, че добавките с коластра осигуряват значителна имунна защита.

Голяма част от изследванията върху коластрата са фокусирани върху спорта. По отношение на тренировките и възстановяването, коластрата изглежда помага на спортистите да поддържат представянето си по време на взискателни тренировъчни периоди. Кандела обаче посочва, че доказателствата за промени в мускулната маса или телесния състав са по-ограничени.

„По-специално за жените има някои доказателства, че локалният коластра може да помогне за подобряване на симптомите, свързани с вагинална сухота“, добави Кандела. „Освен това, ползите от пероралния коластра, включително подкрепа на червата и имунната система, изглежда се отнасят еднакво както за мъжете, така и за жените.“

Някои марки също провеждат собствени проучвания за ползите от коластрата. Клинично проучване с две групи пациенти върху ARMRA установи, че след 12 седмици 86% от потребителите са изпитали по-малко подуване на корема, 80% са наблюдавали подобрения в силата и чистата мускулна маса, а 79% са забелязали по-гъста коса.

Какво трябва да търси човек при избора на висококачествена добавка с коластра?

Не всички добавки с коластра са направени по един и същи начин и с толкова много опции на пазара, за потребителите може да е трудно да знаят откъде да започнат. Експертите подчертават, че потребителите трябва да вземат предвид източника на коластрата и как е била обработена.

„ARMRA използва биопотентна технология със студена верига, която според тях защитава над 400 активни съединения по време на процеса на нагряване“, отбеляза Кейтлин Бедфорд , холистичен нутриционист и основател на Wellness the Right Way.

Бедфорд обясни, че патентованият процес на студена верига заключва мощните съставки, така че потребителите да се възползват максимално, дори ако се доставя в по-малка порция. Ето защо коластрата не трябва да се смесва с горещи течности. Високата температура може да денатурира критични протеини и антитела.

Бедфорд също препоръчва да се търсят марки като ARMRA , които доставят коластра от крави от ферми, хранени с трева, без хормони, антитела или ГМО. ARMRA също така премахва казеина от коластрата си, тъй като той е най-често срещаният алерген в млечните продукти. Това гарантира по-чист продукт, като същевременно запазва пълния му спектър от биоактивни хранителни вещества.

Въпреки че повечето експерти, включително Бедфорд и Кандела, са съгласни, че коластрата обикновено не причинява странични ефекти, тя съдържа лактоза. Поради тази причина не трябва да се използва от хора с истинска алергия към краве мляко. За тези, които имат непоносимост към лактоза, тя може да причини подуване на корема.

„Коластрата не е магия, но е биологично активна и когато висококачествен продукт се приема редовно, той може значително да подпомогне целостта на червата и имунното здраве, особено по време на периоди на стрес, риск от заболяване или тежки тренировки“, заключи Кандела. 

Източник:  The Post    
Коластра Добавки с коластра Ползи от коластрата Чревно здраве Имунна система Черен пазар на кърма Говежда коластра Спортно хранене Златно мляко ARMRA
Последвайте ни
От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

Откриха човешки кости край село Понор

Откриха човешки кости край село Понор

Защо Швеция наема килии в Естония

Защо Швеция наема килии в Естония

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

Платили сме повече данъци върху доходите

Платили сме повече данъци върху доходите

pariteni.bg
Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 8 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 10 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 8 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

Любопитно Преди 11 минути

Първите движения за деня играят важна роля за това как се чувства гърбът ви с течение на деня

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Любопитно Преди 13 минути

Откритието демонстрира „силно гъвкава и адаптивна стратегия за препитание“, казват изследователите

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Свят Преди 12 часа

Пазарите реагират на риска от продължително прекъсване на доставките

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

България Преди 12 часа

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

България Преди 12 часа

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус

Сеул грейна с цветовете на България

Сеул грейна с цветовете на България

Любопитно Преди 13 часа

В бяло, зелено и червено засия футуристичният комплекс от плаващи острови Some Sevit

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

Свят Преди 14 часа

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

България Преди 14 часа

Треньорът и отборът на „Апоел” (Тел Авив) прекараха денонощие в път, за да се приберат

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Свят Преди 14 часа

Зеленски: Путин да види как свършват диктатурите

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Свят Преди 15 часа

Рюте: Няма да позволим да се появи вакуум в сигурността в Западните Балкани

Иран моли ООН да спре войната

Иран моли ООН да спре войната

Свят Преди 15 часа

Службата на ООН за правата на човека призова за разследване на удара срещу девическо училище в Иран

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Свят Преди 15 часа

Ставаме ли свидетели на раждането на доктрината "Тръмп"

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Любопитно Преди 16 часа

Експертите подчертават, че генеративните модели не са разумни

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Свят Преди 16 часа

Работата на водопроводчиците и електротехниците в Киев е изключително важна, особено когато навън са -20 градуса

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Любопитно Преди 16 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Техеран

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

Свят Преди 16 часа

Експлозии разтърсиха Техеран и Бейрут във вторник, а финансовите пазари по целия свят се сринаха пред перспективата за продължително прекъсване на глобалните енергийни доставки в резултат на американско-израелската въздушна война срещу Иран

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Алекс от “Братя” – момчето, което избяга от славата, за да търси мир

Edna.bg

Поредица от обрати и нова елиминация в Кухнята на Ада

Edna.bg

Комо и Интер в тактически шахмат, 0:0 отлага развръзката за Джузепе Меаца

Gong.bg

Страсбург се спаси от провал и е на полуфинал за купата

Gong.bg

Как се предава властта в Иран и кой може да е следващият върховен лидер

Nova.bg

Очаква се да започнат евакуационните полети на наши сънародници, блокирани в Близкия изток

Nova.bg