Любопитно

8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба

Първите движения за деня играят важна роля за това как се чувства гърбът ви с течение на деня

4 март 2026, 06:41
8-минутна магия, която ще ликвидира болките в гърба
Източник: iStock

С ъбуждате ли се с чувство на скованост и стегнатост? Ако сте един от приблизително 619-те милиона души в световен мащаб с болки в кръста, този сутрешен дискомфорт е повече от просто раздразнение. Първите движения за деня играят важна роля за това как се чувства гърбът ви през деня, пише CNN.

И все пак повечето хора се опитват да преодолеят сковаността, вместо да се справят с нея внимателно. В рамките на минути след ставане от леглото, те преминават през лошо поддържани, наведени напред позиции - навеждане над мивка, прегърбване над устройства, навеждане, за да се облекат - без първо да възстановят стабилен функционален обхват на движение.

Започването на деня с основа от компрометирани движения може да доведе до повишен риск от нараняване и влошаване на напрежението с напредването на деня.

Кратка, целенасочена сутрешна рутина за мобилност прекъсва този цикъл. Прекарването само на няколко минути за облекчаване на напрежението и възстановяване на правилната позиция подготвя тялото ви за изправено движение с носене на тежести и пълна подвижност за справяне с ежедневните изисквания. С течение на времето, използването на коригираща рутина от упражнения всяка сутрин може също да помогне за справяне с основните причини за хронични болки в гърба и проблеми със стойката.

Не е необходима интензивна тренировка или разтягане. Осем минути нежна, фокусирана мобилност могат да ви помогнат да се движите по-комфортно през деня и да изпреварвате напрежението, вместо да реагирате на него.

Защо сутрините са важни за гърба ви

През нощта, докато гръбначният ви стълб е до голяма степен разтоварен по време на сън, той претърпява процес на рехидратация, за да замести гръбначномозъчната течност, която естествено е била изтласкана от дисковете по време на ежедневното движение. Рехидратираните дискове заемат малко повече място в гръбначните стави още сутрин, което прави гръбначния ви стълб по-твърд и по-малко адаптивен при събуждане.

Тази повишена скованост е една от причините, поради които движението може да се усеща по-трудно в началото на деня. Сковаността обяснява и защо гръбначният стълб е особено чувствителен към това как движението се възстановява след сън.

Ако първите движения за деня ви са неправилно подредени, прибързани или екстремни – като например дълбоко навеждане напред, за да докоснете пръстите на краката – нервната ви система, усещайки скованост на гръбначния стълб, може да реагира с остро защитно мускулно напрежение като предпазен механизъм. Тази реакция често е обяснението зад познатата история за „гърбът ми се скова, докато тъкмо се протягах да си обуя обувките“.

Нежните движения, съчетани с бавно, целенасочено дишане, помагат за успокояване на нервната система и за връщане на гръбначния стълб в движение. Целта на сутрешната рутина е да позволи на ставите и тъканите да възвърнат безопасното и функционално движение, преди да бъдат помолени да се стабилизират или да понесат натоварване.

8-минутна последователност за поддържане на гръбначния стълб

Тази рутина е предназначена за изпълнение върху постелка за йога или упражнения на пода преди закуска. Движете се бавно, дишайте през всяка позиция и избягвайте да насилвате движението. След като я завършите, трябва да се чувствате по-плавни и стабилни, без да сте преразтегнати или уморени.

Преди да започнете тази или която и да е друга тренировъчна програма, консултирайте се с Вашия лекар или физиотерапевт. Спрете незабавно, ако почувствате болка.

Започнете с декомпресия, водена от дишане (90 секунди)

Започнете да лежите по гръб със свити колене и стъпала на ширината на ханша на пода. Дръжте блок за йога или сгъната възглавница между коленете си. Поставете двете си ръце върху долните си ребра, за да усетите и насочвате движението им, докато дишате.

Използвайки дихателен модел 5-7-3 , вдишайте през носа си, броейки до пет, издишайте бавно, броейки до седем, след което направете пауза, броейки до три, преди да си поемете следващия дъх. Поемете общо шест вдишвания, като позволявате на долните ребра да се разширяват навън с всяко вдишване и леко да се прибират навътре с всяко издишване.

Удължаването на издишванията ви по-дълго от вдишванията помага за отпускане на нервната система и намаляване на защитното мускулно напрежение, позволявайки на таза, гръдния кош и гръбначния стълб да се установят в по-малко твърда, по-подравнена позиция.

Възстановяване на тазовото подравняване и дълбокото ангажиране на торса (90 секунди)

Останете по гръб със свити колене и стъпала на пода, продължавайки същия дихателен модел 5-7-3. Докато вдишвате, леко наклонете таза си напред, като извивате долната част на гърба в малка арка. Докато издишвате, използвайте дълбоките си коремни мускули, за да наклоните таза си назад, като долната част на гърба се изравнява към пода.

Движете се бавно и плавно, като съчетавате всяко накланяне на таза с дишането си, като правите общо шест вдишвания. Това движение възстановява безопасното и нежно движение на лумбалния отдел на гръбначния стълб и таза без никакво натоварване, като същевременно засилва опората на торса. След шест вдишвания, направете пауза в неутрална позиция, която ви кара да се чувствате балансирани и комфортно.

Внимателно отпуснете задните бедрени мускули и раздвижете глезените (1 минута)

От същата позиция махнете възглавницата или блока и, оставяйки единия крак на пода, бавно изпънете противоположния крак към тавана. Дръжте главата си надолу върху постелката и ръцете си отстрани на тялото, докато внимателно издърпвате правия си крак към горната част на тялото. Задръжте мястото, където усещате леко разтягане – не дълбоко разтягане – в задните бедрени мускули (мускулите на задната част на горната част на крака) и можете да държите крака си изпънат, без да сгъвате коляното си.

Докато поддържате позицията на правия си крак, разтворете пръстите на краката си и правете бавни кръгови движения с глезена в двете посоки за общо около 30 секунди. Повторете от другата страна.

Задните бедрени мускули са прикрепени към таза, така че освобождаването на напрежението в тези мускули помага за възстановяване на тазовото положение и намаляване на напрежението в долната част на гърба. Раздвижването на глезените и стъпалата помага да се подготви основата ви за стоене и ходене по-късно през деня.

Започнете активиране на глутеуса и отпуснете стегнатите флексори на тазобедрената става (2 минути)

Върнете се в начална позиция с двата крака на пода и свити колене с блок или възглавница между тях. Издишайте, докато накланяте таза си назад, изравнявайки долната част на гърба си към пода, както направихте в предишното упражнение за подравняване на таза. Това позициониране помага за освобождаване на флексорите на тазобедрената става (мускулите на предната част на тазобедрената става).

В края на издишването си – преди вдишване – натиснете през краката си, като ангажирате седалищните си мускули, за да повдигнете бедрата си. Дръжте моста на 7-10 см от пода – достатъчно високо, за да избегнете извиване или напрягане на долната част на гърба. Поемете три равни вдишвания, след което се спуснете контролирано. Повторете тази последователност три пъти за общо девет вдишвания.

Това упражнение изпълнява двойна функция: Подготвя седалищните мускули да поддържат гръбначния стълб, след като сте изправени, като същевременно освобождава стегнатите флексори на тазобедрената става, които издърпват таза напред и увеличават лумбалната компресия.

Мобилизиране на средната част на гърба (2 минути)

Легнете настрани със свити на 90 градуса колене, подравнени с бедрата. Поставете блок за йога или сгъната възглавница между коленете си и използвайте подложка или възглавница под главата си, за да поддържате врата си неутрален.

Изпънете двете си ръце право на пода пред себе си. Вдишайте, докато бавно повдигате горната си ръка, отворена отстрани, и завъртете от средната част на гърба си, за да достигнете до пода от противоположната страна, като завъртате главата си, за да следвате ръката си. Поставете долната си ръка от външната страна на горния си крак, за да го задържите на място, като държите коленете и бедрата си притиснати.

Движете се само доколкото можете, без да насилвате въртенето или да усещате напрежение в кръста. Задръжте за пет бавни вдишвания, след което повторете от другата страна.

Възстановяването на въртенето в средната част на гърба намалява напрежението върху долната част на гърба, която е изградена за стабилност, а не за усукване.

Защо малките ежедневни усилия работят най-добре

Хроничната болка в гърба често следва едни и същи ежедневни модели. Това, което се случва в първите минути след събуждане, може или да подсили тези модели, или да ги прекъсне. Като редовно започвате сутрините си с кратка рутина за мобилност, вие помагате на гръбначния си стълб да посреща ежедневните изисквания от позиция на готовност, а не на защита – подготвяйки почвата за трайни подобрения в здравето и устойчивостта на гърба.

Източник: CNN    
Болки в кръста Сутрешна скованост Мобилност на гърба Упражнения за гръб 8 минутна рутина Здраве на гръбначния стълб Хронични болки в гърба Подравняване на таза Нежни движения Сутрешни движения
Последвайте ни

По темата

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

От студена нощ до пролетни температури: Какво време ни очаква в сряда

Откриха човешки кости край село Понор

Откриха човешки кости край село Понор

Защо Швеция наема килии в Естония

Защо Швеция наема килии в Естония

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

„Нямам пари за това“ - новият тренд, който преобръща социалните мрежи

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 8 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 10 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 8 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

„Течно злато“ или трик? Какво казва науката за ползите от коластрата

Любопитно Преди 12 минути

През 2025 г. потребителка на TikTok се похвали, че е спечелила над 13 000 долара, продавайки кърма на културисти, убедена, че това ще им помогне да качат мускулна маса

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Древните хора са се хранили с върховен хищник

Любопитно Преди 13 минути

Откритието демонстрира „силно гъвкава и адаптивна стратегия за препитание“, казват изследователите

Иран забрани износа на храни

Иран забрани износа на храни

Свят Преди 12 часа

Правителството дава приоритет на снабдяването на населението с основни стоки

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха националния празник на България

България Преди 12 часа

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

България Преди 12 часа

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус

Сеул грейна с цветовете на България

Сеул грейна с цветовете на България

Любопитно Преди 13 часа

В бяло, зелено и червено засия футуристичният комплекс от плаващи острови Some Sevit

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

Свят Преди 14 часа

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

България Преди 14 часа

Треньорът и отборът на „Апоел” (Тел Авив) прекараха денонощие в път, за да се приберат

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Свят Преди 14 часа

Зеленски: Путин да види как свършват диктатурите

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Свят Преди 15 часа

Рюте: Няма да позволим да се появи вакуум в сигурността в Западните Балкани

Иран моли ООН да спре войната

Иран моли ООН да спре войната

Свят Преди 15 часа

Службата на ООН за правата на човека призова за разследване на удара срещу девическо училище в Иран

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Свят Преди 15 часа

Ставаме ли свидетели на раждането на доктрината "Тръмп"

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Любопитно Преди 16 часа

Експертите подчертават, че генеративните модели не са разумни

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Свят Преди 16 часа

Работата на водопроводчиците и електротехниците в Киев е изключително важна, особено когато навън са -20 градуса

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Любопитно Преди 16 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Техеран

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

Свят Преди 16 часа

Експлозии разтърсиха Техеран и Бейрут във вторник, а финансовите пазари по целия свят се сринаха пред перспективата за продължително прекъсване на глобалните енергийни доставки в резултат на американско-израелската въздушна война срещу Иран

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Алекс от “Братя” – момчето, което избяга от славата, за да търси мир

Edna.bg

Поредица от обрати и нова елиминация в Кухнята на Ада

Edna.bg

Комо и Интер в тактически шахмат, 0:0 отлага развръзката за Джузепе Меаца

Gong.bg

Страсбург се спаси от провал и е на полуфинал за купата

Gong.bg

Как се предава властта в Иран и кой може да е следващият върховен лидер

Nova.bg

Очаква се да започнат евакуационните полети на наши сънародници, блокирани в Близкия изток

Nova.bg