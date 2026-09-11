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Работник може да откаже работа при опасност за живота и здравето

Инспекцията по труда е установила близо 66 700 нарушения на правилата за безопасност за осем месеца

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

11 септември 2026, 17:18
Работник може да откаже работа при опасност за живота и здравето
Източник: istock

Р аботещите имат право да откажат изпълнението на задача или да преустановят работа, ако възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето им. В такъв случай те трябва незабавно да уведомят прекия си ръководител, напомнят от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

От контролния орган предупреждават, че намалената концентрация при връщането към обичайния ритъм на работа след отпуск може да увеличи риска от инциденти, затова работодатели и служители трябва стриктно да спазват правилата за безопасност.

Какво е длъжен да осигури работодателят

Работодателят носи отговорност да осигури здравословни и безопасни условия на труд, включително необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

Той трябва да контролира дали работата се извършва без риск за здравето и няма право да допуска до нея хора, които нямат необходимите знания и умения за съответната длъжност.

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Машини, съоръжения и технологични процеси, при които има повишен риск за живота и здравето, могат да бъдат обслужвани само от работници с необходимата правоспособност.

Задължения има и за самите служители. Те трябва да спазват правилата за безопасен труд и да използват правилно предоставените им предпазни средства и работно облекло.

От Инспекцията по труда посочват, че на практика нерядко работодателят е осигурил необходимата екипировка, но работникът не я използва.

Източник: istock

При част от разследваните от трудовите инспектори злополуки с фатален изход пострадалите са били без предоставените им лични предпазни средства, нямали са правоспособност за управление на съответната машина или съоръжение или са извършвали дейности извън задълженията за длъжността си.

Над 125 000 нарушения за осем месеца

За първите осем месеца инспекторите по труда са извършили над 32 500 проверки.

При тях са установени над 125 800 нарушения на трудовото законодателство. Почти 66 700 от нарушенията са свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

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По-голямата част засягат организацията на дейностите по безопасност, както и състоянието и използването на работното оборудване и технологиите.

От началото на годината инспекторите са отстранили 95 работници от работа заради липса на правоспособност или неспазване на правилата за безопасност. За същия период на предходната година те са били 69.

В 714 случая са спрени площадки, работни места или съоръжения заради нарушения, които създават риск за служителите.

От Инспекцията подчертават, че тези мерки имат превантивна цел - да предотвратят тежки трудови злополуки, а в някои случаи и да спасят човешки живот.

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Къде се подава сигнал

При неосигурени безопасни условия на труд сигнал може да бъде подаден в регионалните дирекции на Инспекцията по труда, по пощата или с куриер, през специалната форма на сайта на агенцията или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Сигнали се приемат и на националния телефон на Главната инспекция по труда 0700 17 670.

Автор: Маргарита Костадинова
Източник: ГИТ    
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