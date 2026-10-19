Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Н орвежкото правителство планира да включи определени платформи за видеоигри и онлайн комуникация в подготвяния закон, който ще забрани достъпа до социалните мрежи на деца под 16-годишна възраст.

Властите в Осло, които трябва да представят законопроекта до края на 2026 г., преразгледаха първоначалните си предложения за възрастови ограничения, за да обхванат и определени „вредни платформи“.

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В официално изявление правителството уточни, че за вредни ще бъдат смятани социални мрежи и интернет платформи, които „поради своя дизайн, функционалности или съдържание представляват риск за емоционалното и когнитивното развитие, здравето или безопасността на децата“.

Под действието на бъдещия закон ще попаднат популярни приложения като „ТикТок“ и „Снапчат“, както и платформата за видеоигри „Роблокс“, предаде АФП.

„Днес съществуват платформи, които се представят като игри, но всъщност са изпълнени с функционалности като алгоритмични системи за препоръчване на съдържание и незаконни реклами, насочени към деца. Именно затова искаме те също да бъдат обхванати от законодателството“, заяви министърът на децата и семейството Лене Вогслид пред обществената телевизия Ен Ер Ко.

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Възрастовото ограничение ще важи до 1 януари на годината, през която детето навършва 16 години. Отговорността за въвеждането на системи за проверка на възрастта ще бъде възложена на самите платформи.

Управляващата Норвежка работническа партия разполага с малцинство в парламента, поради което приемането на законопроекта ще изисква подкрепата на други политически сили.

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През миналата година Австралия въведе законодателство, забраняващо достъпа на деца под 16 години до редица социални мрежи. Европейският съюз също планира да приложи диференциран подход към ограниченията в зависимост от възрастта на потребителите.