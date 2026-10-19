Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

М ъж, облечен в женски дрехи, ограби офис на бюро за парични преводи в Дупница, като заплаши служител и отне 375 евро. След нападението той напръскал 24-годишния служител с лютив спрей в лицето, предава "Фокус".

Грабежът бил извършен на 14 октомври, малко преди 19 ч., в жилищен комплекс в града. След подаден сигнал криминалисти от РУ-Дупница установили извършителя - 38-годишен криминално проявен мъж от София, който бил задържан на 17 октомври.

Задържаха двама за обира в столичния ж.к. „Младост“

В хода на разследването полицаите събрали данни за съпричастността към подготовката и извършването на престъплението и на втори мъж - 24-годишен жител на Дупница. Той се укривал в столичния квартал „Люлин“, но бил установен и задържан от служители на сектор „Грабежи“ при Главна дирекция „Национална полиция“.

Грабежът в офис за кредити е бил инсцениран

С прокурорско постановление задържането на двамата е удължено до 72 часа. Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.