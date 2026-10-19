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Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата

Преди да се превърне в Поп кралицата, звездата живее в изоставена синагога, свири на барабани и носи карго панталони

19 октомври 2026, 14:13
Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата
Източник: БТА

В мрежата набират популярност редки архивни снимки на Мадона, заснети от нейния тогавашен приятел Дан Гилрой. Кадрите, публикувани от популярния профил History Photographed в Instagram, показват бъдещата световна икона в съвсем различна светлина - с къса тъмна коса, без капчица грим и в непретенциозни ежедневни дрехи в Ню Йорк.

Снимките са направени през 1979 г., когато 21-годишната тогава Мадона е все още просто танцьорка с големи мечти, опитваща се да пробие в Ню Йорк.

Живот в стара синагога и първи стъпки в музиката

По това време животът на певицата е тясно свързан с музиканта Дан Гилрой. След като започват да излизат, Мадона се премества да живее при него и брат му Ед в необичаен дом - стара, преустроена синагога в квартал Куинс.

На част от фотографиите Мадона е заснета в градския автобус, облечена със суичър, зелени карго панталони и спортни обувки. Излъчването ѝ няма нищо общо с дръзкия, провокативен и сценичен образ, с който целият свят ще я познава само няколко години по-късно.

Докато братята Гилрой работят като сервитьори през деня и се изявяват като комедианти вечер, Мадона започва да се учи да свири на барабани и прави първите си опити в писането на песни.

„Дан я научи да свири на китара. Малко след това двамата основаха групата Breakfast Club, където тя първоначално бе зад барабаните, преди да застане пред микрофона със свои собствени композиции“, припомнят музикални историци.

През 1980 г. амбициозната изпълнителка напуска групата и създава своя собствена формация - Emmy and the Emmys, поставила началото на самостоятелния ѝ път към върха.

Раздялата и тайните писма

Връзката между Мадона и Дан Гилрой продължава около година и половина. Причина за раздялата им стават диаметрално противоположните им виждания за бъдещето и огромните амбиции на певицата за самостоятелна кариера.

След разрива Гилрой запазва личен архив от снимки, видеозаписи и любовни писма, които Мадона му е писала по време на пътуване в Европа. Част от този архив бе използван в документалния филм „Madonna and the Breakfast Club“ от 2019 г.

Музикантът разкрива, че първоначално е планирал да продаде на търг любовните писма заедно с първите музикални инструменти на певицата. След лична молба от страна на Мадона обаче той се съгласява да ѝ върне личните писма, а в замяна оставя автографи върху инструментите, превръщайки ги в безценни музейни експонати.

Източник: rbc.ua    
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