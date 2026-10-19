Жена опита да ограби хипермаркет в Плевен

Ж ена на 26 години опита да открадне стоки за 394 евро от хипермаркет в Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тя е задържана в Плевен, след като опитала да изнесе стоките, без да ги плати. При обиска у нея било открито и пликче с бяло прахообразно вещество.

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Случаят е от 16 октомври. Жената напълнила количка с различни продукти и се насочила към касите на самообслужване, но маркирала и платила само един артикул. С касовата бележка тя преминала през изхода на магазина, като изнесла останалите стоки.

Служители на търговския обект забелязали действията ѝ и я задържали до пристигането на полицията. При последвалия обиск било намерено пликче с размери 4 на 5 сантиметра, съдържащо бяло прахообразно вещество. Предстои лабораторен анализ, който да установи неговия вид и състав.

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Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Плевен.