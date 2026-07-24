НОИ пусна нова услуга: Вече можем сами да сменяме и деактивираме своя ПИК

Н ационалният осигурителен институт (НОИ) въведе нова и дълго чакана функционалност за гражданите - възможност за самостоятелна промяна или пълно деактивиране на вече издаден и активен Персонален идентификационен код (ПИК).

Досега издаденият код не можеше да бъде променян от потребителя. С новата техническа опция всеки може да замени служебно генерираната комбинация от НОИ със собствен код, който да запомня по-лесно, или да спре достъпа на настоящия си ПИК, ако прецени, че има риск за сигурността на данните му.

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Задължителни изисквания към новия ПИК

За да се гарантира максимална защита срещу опити за разбиване или отгатване, системата изисква новата комбинация да отговаря на следните критерии:

Точна дължина: Точно 10 символа.

Букви: Поне една малка и поне една главна латинска буква.

Цифри: Поне една цифра.

Специални знаци: Поне един специален символ (напр. @, #, $, ! и др.).

Потребителите могат да съставят кода си сами или да избират от автоматично предложените от системата сигурни варианти.

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Как работи процедурата стъпка по стъпка?

За да се възползвате от новите възможности, е задължително към момента на заявката да разполагате с активен ПИК и да посочите собствен, активен имейл адрес.

Заявка: Влиза се в електронната система на НОИ, където се посочва личният електронен адрес.

Влиза се в електронната система на НОИ, където се посочва личният електронен адрес. Потвърждение: На имейла се получава сигурен линк с подробни инструкции за избор на новата комбинация или за потвърждение на деактивирането.

На имейла се получава сигурен линк с подробни инструкции за избор на новата комбинация или за потвърждение на деактивирането. Завършване: След извършване на промяната, на посочената електронна поща пристига съобщение с входящ номер на заявлението и потвърждение за успешна услуга. В случай на смяна, в съобщението се цитира и новият ПИК.

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Деактивиране и издаване на нов код

Ако потребител избере да се откаже от настоящия си ПИК и го деактивира, за последващо ползване на електронните услуги на института ще се наложи да заяви нов. Напомняме, че ПИК на НОИ се издава незабавно на място в териториалните поделения и регионалните офиси или през онлайн портала на НОИ. При заявление през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) активирането отнема до два работни дни.