България

НОИ пусна нова услуга: Вече можем сами да сменяме и деактивираме своя ПИК

Потребителите вече могат да създават свой лесен за помнене 10-символен код или да се откажат от настоящия си персонален идентификатор

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 08:34
НОИ пусна нова услуга: Вече можем сами да сменяме и деактивираме своя ПИК
Източник: скрийншот

Н ационалният осигурителен институт (НОИ) въведе нова и дълго чакана функционалност за гражданите - възможност за самостоятелна промяна или пълно деактивиране на вече издаден и активен Персонален идентификационен код (ПИК).

Досега издаденият код не можеше да бъде променян от потребителя. С новата техническа опция всеки може да замени служебно генерираната комбинация от НОИ със собствен код, който да запомня по-лесно, или да спре достъпа на настоящия си ПИК, ако прецени, че има риск за сигурността на данните му.

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Задължителни изисквания към новия ПИК

За да се гарантира максимална защита срещу опити за разбиване или отгатване, системата изисква новата комбинация да отговаря на следните критерии:

  • Точна дължина: Точно 10 символа.
  • Букви: Поне една малка и поне една главна латинска буква.
  • Цифри: Поне една цифра.
  • Специални знаци: Поне един специален символ (напр. @, #, $, ! и др.).

Потребителите могат да съставят кода си сами или да избират от автоматично предложените от системата сигурни варианти.

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Как работи процедурата стъпка по стъпка?

За да се възползвате от новите възможности, е задължително към момента на заявката да разполагате с активен ПИК и да посочите собствен, активен имейл адрес.

  • Заявка: Влиза се в електронната система на НОИ, където се посочва личният електронен адрес.
  • Потвърждение: На имейла се получава сигурен линк с подробни инструкции за избор на новата комбинация или за потвърждение на деактивирането.
  • Завършване: След извършване на промяната, на посочената електронна поща пристига съобщение с входящ номер на заявлението и потвърждение за успешна услуга. В случай на смяна, в съобщението се цитира и новият ПИК.

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Деактивиране и издаване на нов код

Ако потребител избере да се откаже от настоящия си ПИК и го деактивира, за последващо ползване на електронните услуги на института ще се наложи да заяви нов. Напомняме, че ПИК на НОИ се издава незабавно на място в териториалните поделения и регионалните офиси или през онлайн портала на НОИ. При заявление през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) активирането отнема до два работни дни.

Редактор: Стела Христова
Източник: ИА "Фокус"    
Национален осигурителен институт Персонален идентификационен код Промяна на ПИК Електронни услуги Сигурност на данните Деактивиране на ПИК НОИ
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