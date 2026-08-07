НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut, какво е важно да знаeм

О т 1 август 2026 г. хората могат да получават парични обезщетения и гарантирани вземания от Националния осигурителен институт (НОИ) не само по български банкови сметки, но и по лични платежни сметки, открити при доставчици на платежни услуги в други държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Това означава, че преводи от НОИ вече могат да се извършват и към сметки като тези в Revolut, съобщиха от института.

Условието е сметката да позволява извършването на преводи съгласно изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 260/2012, който урежда кредитните преводи и директните дебити в евро в рамките на SEPA – Единната зона за плащания в евро.

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Какво се променя

Промяната е въведена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. С него са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

До момента НОИ изплащаше обезщетения и гарантирани вземания само по лични платежни сметки, водени от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, или от техни клонове, работещи в България.

С новите правила се разширява възможността да бъдат използвани сметки и на доставчици, установени в други държави от ЕИП.

Не всички чуждестранни сметки са включени

От НОИ уточняват, че промяната не обхваща лични платежни сметки при доставчици от държави извън Европейското икономическо пространство.

Това означава, че сметки от страни като Швейцария, Великобритания, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония и други не попадат в новите правила.

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Хората не са длъжни да променят сметките си

От НОИ подчертават, че промяната е възможност, а не задължение.

Хората, които вече получават обезщетенията си или гарантираните вземания по българска банкова сметка, не трябва да предприемат никакви действия.

Новите правила дават допълнителен избор на гражданите, които желаят да използват лична платежна сметка при доставчик в друга държава от ЕИП.

Припомняме, че на 22 юли парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Два дни по-късно депутатите гласуваха окончателно и държавния бюджет за годината.