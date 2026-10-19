България

ДПС стартира кампания "Щит за хората"

19 октомври 2026, 16:43
ДПС стартира кампания "Щит за хората"
Делян Пеевски   
Източник: БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви началото на национална кампания, насочена срещу корупцията и лошото управление. Инициативата "Щит за хората" цели да гарантира, че публичният ресурс достига до гражданите, а не потъва в непрозрачни схеми.

Обявлението беше направено по време на националната годишна среща на Сдружението на общините "Толерантност" в София, на която присъстваха над 40 кметове и представители на общини, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Цели на кампанията и критики към властта

Инициативата обединява народни представители, кметове и общински съветници около целта публичният ресурс да се използва ефективно, "без да потъва в корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение“, се казва в съобщението, разпространено от BTA Bulgaria. В своето обръщение Делян Пеевски отправи остри критики към управляващите, като заяви, че "държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила“.

Според Пеевски, категоричното мнозинство в парламента "носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност“. Той добави, че сигналите за корупционни практики и злоупотреби "потъват под политически чадър“, а МВР е овладяно и превърнато в "нова Държавна сигурност“, която използва сплашвания и политически преследвания.

Декларация в подкрепа и конкретни ангажименти

В подкрепа на кампанията, кметовете от сдружение "Толерантност“ са приели декларация, в която се посочва, че ДПС като "отговорна политическа сила“ има отговорността да упражнява контрол върху управляващите. В документа се заявява категорично противопоставяне на "самоцелните съкращения в държавната и общинска администрация“, които според декларацията оскъпяват услугите за гражданите чрез договори с близки до управляващите фирми.

Целта на кампанията е: "охрана на финансовия ресурс на държавата, в името на това средствата за гражданите да достигат до техните нужди, а злоупотребите да бъдат разкривани и пресичани навреме“, се казва още в приетия документ. Според Пеевски, на фона на лошото управление "несигурността, тревожността от обедняването, ескалацията на цени“ поставят България на дъното на европейските статистики за благосъстояние.

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