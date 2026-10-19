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Издирването на самолета на Амелия Еърхарт завърши без успех

Поредната експедиция за издирването на изчезналия през 1937 г. самолет на Амелия Еърхарт приключи без успех, след като мистериозният обект на атола Никумароро се оказа коралов пясъчник и наслоени дървета

19 октомври 2026, 14:35
Издирването на самолета на Амелия Еърхарт завърши без успех
Източник: Getty

И здирването на самолета, управляван от Амелия Еърхарт, изчезнал по време на неуспешния й опит за околосветско пътешествие през 1937 г., приключи без успех, съобщиха днес изследователи, цитирани от ДПА.

Екипът отпътува до отдалечения атол Никумароро, част от тихоокеанската островна държава Кирибати, за да изследва така наречения обект Тарая – необичайна структура, забелязана на сателитни снимки през 2020 г. Обектът, разположен в лагуна, привлече интереса като потенциална част от останките на самолета на Ерхарт, тъй като неговият размер и форма изглежда съвпадаха с тези на изчезналата летателна машина.

Въпреки това изследователи от университета „Пърдю“ в американския щат Индиана, където Амелия Еърхарт някога е работила, заявиха, че аномалията най-вероятно е натрупване от големи дървета, наслоени по протежение на пясъчна коса. Това, което е изглеждало като метална повърхност, се оказало коралов пясъчник. До пристигането на екипа на мястото, по-голямата част от отломките вече са били раздробени и отмити от водата.

Изследователите от „Пърдю“ и екип от неправителствената организация Институт за археологическо наследство (ALI) отпътуваха за Никумароро в началото на октомври. Малкият атол се намира приблизително по средата между Хаваите и Австралия.

Учените прекараха седем дни в близост до атола, включително четири дни в провеждане на проучвания на сушата. Те откриха няколко артефакта в лагуната, сред които стоманена тръба с дължина около 76 сантиметра. Находките предстои да бъдат подложени на допълнителен анализ.

„Духът на смелост и любознателност на Амелия Еърхарт ръководеше всяка стъпка от издирването“, заяви изпълнителният директор на ALI Рик Петигрю.

„Изпълнихме целта си да установим какво представлява обекта Тарая и сме дълбоко благодарни на частните дарители, които споделиха нашата визия и направиха това пътуване възможно. Екипът ни остава в отлично настроение и се гордее с постигнатото“, заяви Петигрю, който е и ръководител на експедицията.

Еърхарт става първата жена, прекосила Атлантическия океан по въздух през 1928 г., макар тогава да пътува като пътник. През 1932 г. тя става първата жена, осъществила самостоятелен полет над Атлантика, което затвърждава статута ѝ на един от най-великите пионери в авиацията.

Тя изчезва над Тихия океан на 2 юли 1937 г., докато се опитва да стане първата жена, обиколила света със самолет. Тридесет и деветгодишната авиаторка пътува в сребрист двумоторен самолет със своя навигатор Фред Нунън, когато машината изчезва безследно. Нито самолетът, нито телата на Еърхарт и Нунън са намерени някога.

Изчезването ѝ подхранва десетилетия наред спекулации и конспиративни теории, включително предположения, че се е разбила в океана, че е останала блокирана на отдалечен остров или че е била заловена. Повечето историци вярват, че самолетът е паднал в Тихия океан, причинявайки смъртта и на двамата души на борда.

Някои изследователи обаче подкрепят т.нар. „хипотеза за корабокрушенците“, според която Еърхарт и Нунън са кацнали на рифа около Никумароро и са останали блокирани там. Поддръжниците на тази теория посочват исторически радиосигнали, снимки, сателитни изображения и предмети, открити на острова, включително дамска обувка, кутия, бурканче с крем против лунички и бутилка от лекарство, датиращи от 30-те години на миналия век.

С тази теория се свързват и човешките кости, открити на Никумароро през 1940 г. Анализ от 2018 г. предполага, че останките може да са на жена с ръста на Еърхарт. Макар че последната експедиция не откри преки доказателства за това, че Еърхарт е стигнала до Никумароро, изследователите отбелязват, че събраните данни обогатяват познанията ни за хипотезата за корабокрушенците, допълва ДПА.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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